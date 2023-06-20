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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Костомаров отказался от работы с психологом

Олимпийский чемпион перестал заниматься с психологом.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации «Спорт-Экспресса» олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров перестал заниматься с психологом. Как утверждает источник, сеансы психотерапии за весну у спортсмена прошли всего пару раз. Несмотря на то что все врачи говорили пациенту, насколько важно работать и восстанавливаться сейчас именно психологически. Первоначально даже отмечался некий прогресс, но давалась работа с психологом Костомарову с трудом.

Также Костомарову дали отдельную палату. Все протезы, которые приносили на пробу спортсмену, не подходили — Костомаров начинал их снимать и психовать, говорит источник, знакомый с ситуацией. Спортсмену тяжело адаптироваться к протезу — культи у Романа заживают долго и мышцы слабые, объясняет источник.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. У него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

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Источник: Костомаров отказался от работы с психологом
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