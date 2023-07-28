Врач Шветский объяснил версию со «стаканом дедушки» в деле Валиевой

По словам Шветского, версия попадания в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного препарата через лекарство ее дедушки стала первой, что пришла в голову, когда стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — приводит слова Шветского ТАСС.

Во время Олимпиады 2022 года в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года. Спортсменку обвинили в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.

Согласно показаниям матери Валиевой, которая представляет фигуристку в суде, спортсменка не употребляла запрещенное вещество намеренно. Его после операции на сердце принимает дедушка Валиевой, который возит спортсменку на тренировки и обратно.