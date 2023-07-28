Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Дерри Сити
КуПС
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Лех
Жальгирис К
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Аустрия
Борац Б-Л
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Дукаджини
Риека
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Целе
Витория Гимарайнш
34
Футбол. Еврокубки
27.07
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Бешикташ
Тирана
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Осиек
Залаэгерсег
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
27.07
КА Акюрейри
Дандолк
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Б-36
Хаверфордуэст
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Гент
Жилина
51
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Врач Шветский объяснил версию со «стаканом дедушки» в деле Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский рассказал, как появилось предположение о попадании триметазидина в организм фигуристки.

Наверх
Источник: AP 2023

По словам Шветского, версия попадания в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного препарата через лекарство ее дедушки стала первой, что пришла в голову, когда стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — приводит слова Шветского ТАСС.

Во время Олимпиады 2022 года в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года. Спортсменку обвинили в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.

Согласно показаниям матери Валиевой, которая представляет фигуристку в суде, спортсменка не употребляла запрещенное вещество намеренно. Его после операции на сердце принимает дедушка Валиевой, который возит спортсменку на тренировки и обратно.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело россиянки 26−29 сентября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Врач Шветский объяснил версию со «стаканом дедушки» в деле Валиевой
Украинская саблистка Харлан: мы никогда не пожмем руки россиянам
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь