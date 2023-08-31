Алина Горбачева показала, как идет на тренировку после скандальной пропажи
Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала несколько видео в своем телеграм-канале, как впервые идет на тренировку после скандальной пропажи.
Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала несколько видео в своем телеграм-канале, как впервые идет на тренировку после скандальной пропажи.
«Сейчас иду на тренировку, в голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. И хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за свой поступок. Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговориться, сейчас стало гораздо легче», — заявила спортсменка.
О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня и не вернулась домой.
Горбачеву искали в районе Покровской набережной. Также водолазы осмотрели водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из кафе, где была замечена спортсменка. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Алина Горбачева извинилась за то, что заставила всех нервничать и переживать.