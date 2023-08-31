Алина Горбачева показала, как идет на тренировку после скандальной пропажи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=90c313a53e35b92e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239333" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас иду на тренировку, в голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. И хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за свой поступок. Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговориться, сейчас стало гораздо легче», — заявила спортсменка.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня и не вернулась домой.