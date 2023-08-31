СМИ: фигурист Брайан Жубер обвиняется в сексуальном насилии

«Мы получили отчеты о случаях насилия, поэтому 29 августа мы открыли дисциплинарное дело, что является нашей обязанностью. Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. На данный момент открыто несколько расследований, административных и юридических», — заявила президент FFSG Гвенаэлль Нури.