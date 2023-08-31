СМИ: фигурист Брайан Жубер обвиняется в сексуальном насилии
Чемпион мира в одиночном мужском катании 2007 года, а ныне тренер Брайан Жубер отвергает серьезные обвинения.
Чемпион мира в одиночном мужском катании 2007 года, а ныне тренер Брайан Жубер отвергает серьезные обвинения.
Как сообщает французское издание L'Obs, французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) открыла дисциплинарное дело в отношении тренера Брайана Жубера.
«Мы получили отчеты о случаях насилия, поэтому 29 августа мы открыли дисциплинарное дело, что является нашей обязанностью. Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. На данный момент открыто несколько расследований, административных и юридических», — заявила президент FFSG Гвенаэлль Нури.
38-летний Жубер — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В качестве тренера Жубер работал с французскими фигуристами, выступающими в одиночном катани — мужчины Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа и женщины Леа Серна и Лорин Лекавалье.