Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Фарул
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Сепси
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Струга
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Хартс
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Аякс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Генк
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Фиорентина
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Лилль
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Юнион
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Левски
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Осасуна
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
20Великий Буффон
12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: фигурист Брайан Жубер обвиняется в сексуальном насилии

Чемпион мира в одиночном мужском катании 2007 года, а ныне тренер Брайан Жубер отвергает серьезные обвинения.

Наверх
Источник: AP 2023

Как сообщает французское издание L'Obs, французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) открыла дисциплинарное дело в отношении тренера Брайана Жубера.

«Мы получили отчеты о случаях насилия, поэтому 29 августа мы открыли дисциплинарное дело, что является нашей обязанностью. Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. На данный момент открыто несколько расследований, административных и юридических», — заявила президент FFSG Гвенаэлль Нури.

38-летний Жубер — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В качестве тренера Жубер работал с французскими фигуристами, выступающими в одиночном катани — мужчины Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа и женщины Леа Серна и Лорин Лекавалье.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Женщина-вратарь стала лучшим игроком мужского хоккейного матча
В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь