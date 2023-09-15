Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS по делу о допинге

Валиева примет участие в слушаниях удаленно по видеосвязи. Также в режиме видеоконференцсвязи заслушают показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен. В качестве альтернативы она требует решения, что она не несет никакой вины или халатности или, что еще более важно, нарушение не было преднамеренным, поэтому период дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не могут быть аннулированы», — говорится в заявлении CAS.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне с 26-го по 28 сентября. Судьями в выступят американский юрист Джеффри Мишкин (выдвинут стороной ISU и WADA), французский профессор Матье Мезоннев (выдвинут стороной Валиевой), а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.