Фигуристов отчитали за жалобы на условия проживания на этапах Гран-при
Федерация фигурного катания на коньках России отчитала юниоров, пожаловавшихся на условия проживания на этапах Гран-при в Самаре и Казани, сообщает «Матч ТВ».
Федерация фигурного катания на коньках России отчитала юниоров, пожаловавшихся на условия проживания на этапах Гран-при в Самаре и Казани, сообщает «Матч ТВ».
Ранее спортсмены, которые участвовали на этапах юниорского Гран-при в Самаре и Казани публиковали фото и видео в своих соцсетях, на которых были видны мусор и грязь в номерах. Кроме того, фигуристы сообщили, что в комнатах были тараканы.
«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят “серьезные разговоры” в последние годы. Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация как с этапов в Казани и Самаре, — приводит слова источника “Матч ТВ”.
Это не единственный пример жалоб спортсменов на условия размещения в рамках российских соревнований. Так сегодня стало известно о недовольстве биатлонисток номерами в отеле Уфы, где их разместили перед этапом Кубка Содружества.