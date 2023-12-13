Фигуристов отчитали за жалобы на условия проживания на этапах Гран-при

Ранее спортсмены, которые участвовали на этапах юниорского Гран-при в Самаре и Казани публиковали фото и видео в своих соцсетях, на которых были видны мусор и грязь в номерах. Кроме того, фигуристы сообщили, что в комнатах были тараканы.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят “серьезные разговоры” в последние годы. Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация как с этапов в Казани и Самаре, — приводит слова источника “Матч ТВ”.