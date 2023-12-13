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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристов отчитали за жалобы на условия проживания на этапах Гран-при

Федерация фигурного катания на коньках России отчитала юниоров, пожаловавшихся на условия проживания на этапах Гран-при в Самаре и Казани, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсмены, которые участвовали на этапах юниорского Гран-при в Самаре и Казани публиковали фото и видео в своих соцсетях, на которых были видны мусор и грязь в номерах. Кроме того, фигуристы сообщили, что в комнатах были тараканы.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят “серьезные разговоры” в последние годы. Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация как с этапов в Казани и Самаре, — приводит слова источника “Матч ТВ”.

Это не единственный пример жалоб спортсменов на условия размещения в рамках российских соревнований. Так сегодня стало известно о недовольстве биатлонисток номерами в отеле Уфы, где их разместили перед этапом Кубка Содружества.

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