Дочь Тутберидзе выступит на чемпионате Европы

Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре пара выиграла Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.