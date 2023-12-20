Дочь Тутберидзе выступит на чемпионате Европы
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин, выступающие под грузинским флагом, включены в число участников чемпионата Европы, сообщает пресс‑служба Международного союза конькобежцев.
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин, выступающие под грузинским флагом, включены в число участников чемпионата Европы, сообщает пресс‑служба Международного союза конькобежцев.
Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре пара выиграла Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.
Дэвис и Смолкин выступают в паре с сезона-2018/19. В июне Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.