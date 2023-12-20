Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Оттава
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
49
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Миннесота
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
25
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Гавр
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
19.12
Атлетико
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
19.12
Гранада
Севилья
03
Футбол. Зарубежный
19.12
Боруссия Д
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
19.12
Хоффенхайм
Дармштадт
33
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Дочь Тутберидзе выступит на чемпионате Европы

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин, выступающие под грузинским флагом, включены в число участников чемпионата Европы, сообщает пресс‑служба Международного союза конькобежцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре пара выиграла Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с сезона-2018/19. В июне Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СКА установил рекорд КХЛ по броскам в створ ворот
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь