Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Авангард
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

ФФККР изменит позицию по переходам фигуристов в другие сборные

Федерация фигурного катания на коньках России намерена ужесточить свою позицию в отношении смены спортивного гражданства российскими фигуристами.

Наверх
Источник: Reuters

Исполняющий обязанности президента ФФККР олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе выступил с заявлением по данному вопросу.

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. Федерация им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», — приводит РИА Новости слова Сихарулидзе.

«Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: “На исполкоме буду голосовать против перехода”. Подчеркну, что подобное решение принимает именно исполком, а не кто-то из руководителей ФФККР. Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», — добавил и.о. президента ФФККР.

В 2023 году самы громким примером смены спортивного гражданства стал переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под грузинский флаг. В январе 2024 в литовском Каунасе они выступят за новую сборную на Чемпионате Европы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прилетели в СССР, были ошарашены лютыми морозами, испугались...
8-летний россиянин выиграл у победителя шахматной Олимпиады на ЧМ...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь