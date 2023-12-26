ФФККР изменит позицию по переходам фигуристов в другие сборные

Исполняющий обязанности президента ФФККР олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе выступил с заявлением по данному вопросу.

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. Федерация им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», — приводит РИА Новости слова Сихарулидзе.

«Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: “На исполкоме буду голосовать против перехода”. Подчеркну, что подобное решение принимает именно исполком, а не кто-то из руководителей ФФККР. Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», — добавил и.о. президента ФФККР.