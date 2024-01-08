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8 января, источник: Sportmail.ru

Татьяна Тарасова жестко оценила дочь Тутберидзе и ее партнера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Татьяны Тарасовой, дочь Этери Тутберидзе и ее партнер, сын актера Бориса Смолкина, не показывают высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В составе сборной России дуэт Дэвис и Смолкина стал восьмым на чемпионате Европы-2022 и занял 14-е место на Олимпийских играх в Пекине.

В июне 2023 года стало известно, что выступающие в танцах на льду Дэвис и Смолкин с сезона‑2023/24 будут представлять сборную Грузии. Дэвис и Смолкин выступят за новую национальную команду на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

Российские фигуристы не примут участие в турнире из-за санкций ISU.

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