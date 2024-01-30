ОКР обжалует решение ISU лишить сборную России золота Олимпиады

«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», — говорится в заявлении ОКР.