ОКР обжалует решение ISU лишить сборную России золота Олимпиады
Международный союз конькобежцев присудил России третье место в командном турнире на Зимней Олимпиаде в Пекине 2002 года.
Международный союз конькобежцев присудил России третье место в командном турнире на Зимней Олимпиаде в Пекине 2002 года.
Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр — 2022 в командном турнире по фигурному катанию.
«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», — говорится в заявлении ОКР.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.
30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию.