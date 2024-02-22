Вышел трейлер документального сериала про Романа Костомарова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-195528184&hd=2&id=456242834&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В основу сюжета сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» легла борьба фигуриста с болезнью, его возвращение к полноценной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.

«Идеальная спортивная карьера — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе 2023 года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил и благодаря любви и поддержке семьи и близких не потерял веру и встал на путь восстановления», — говорится в описании к проекту.

Четырехсерийный проект построен на интервью Костомарова, которые он дает вместе с супругой Оксаной Домниной, семьей, друзьями, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой и врачами.

Отмечается, что в сериале содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Премьера состоится 9 марта.