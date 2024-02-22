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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Вышел трейлер документального сериала про Романа Костомарова

На одном из видеосервисов вышел трейлер документального сериала об олимпийском чемпионе с ампутированными конечностями Романе Костомарове.

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В основу сюжета сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» легла борьба фигуриста с болезнью, его возвращение к полноценной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.

«Идеальная спортивная карьера — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе 2023 года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил и благодаря любви и поддержке семьи и близких не потерял веру и встал на путь восстановления», — говорится в описании к проекту.

Четырехсерийный проект построен на интервью Костомарова, которые он дает вместе с супругой Оксаной Домниной, семьей, друзьями, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой и врачами.

Отмечается, что в сериале содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Премьера состоится 9 марта.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

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