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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова клонировала дерево

Олимпийская чемпионка рассказала, как провела день в Альметьевске.

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Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова в соцсетях рассказала о том, какой насыщенный день она провела в Альметьевске.

«Сегодня был очень насыщенный день, я побывала на нефтяной и буровой скважине “Татнефти”. А еще посетила Высшую школу нефти, в которой сама клонировала дерево и буду следить за тем, как оно растет. Потом пошла на хоккей “Нефтяник”, ребята выиграли со счётом 5:3, а в перерыве я успела провести небольшую автограф-сессию. Приятно наблюдать за положительными изменениями в родных краях. Обязательно вернусь!» — написала олимпийская чемпионка.

Ранее было опубликовано видео, в котором Алина осваивает профессию буровика.

21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года. Она также является чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира 2019 года и серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов.

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