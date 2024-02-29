Алина Загитова клонировала дерево

«Сегодня был очень насыщенный день, я побывала на нефтяной и буровой скважине “Татнефти”. А еще посетила Высшую школу нефти, в которой сама клонировала дерево и буду следить за тем, как оно растет. Потом пошла на хоккей “Нефтяник”, ребята выиграли со счётом 5:3, а в перерыве я успела провести небольшую автограф-сессию. Приятно наблюдать за положительными изменениями в родных краях. Обязательно вернусь!» — написала олимпийская чемпионка.