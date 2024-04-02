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20:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова: Международные чиновники занимаются травлей Валиевой

Татьяна Тарасова заявила, что с карьерой Камилы Валиевой случилась беда.

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что международные чиновники занимаются травлей российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за применение допинга.

«В карьере Валиевой случилась беда. Она испытала серьезное потрясение, будучи ребенком. Это надо учитывать. Просто поразительно, что международные чиновники занимаются ее травлей», — сказала Тарасова в интервью «РБ Спорт».

29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию. После дисквалификации Валиевой ее титул чемпионки Европы 2022 года перешел Анне Щербаковой.

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