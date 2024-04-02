Тарасова: Международные чиновники занимаются травлей Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что международные чиновники занимаются травлей российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за применение допинга.

«В карьере Валиевой случилась беда. Она испытала серьезное потрясение, будучи ребенком. Это надо учитывать. Просто поразительно, что международные чиновники занимаются ее травлей», — сказала Тарасова в интервью «РБ Спорт».