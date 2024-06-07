Чернышенко: Россия выплатит взносы и продолжит работу с WADA

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия продолжит взаимодействие с WADA.

«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель — содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства.. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Заместитель министра спорта России Андрей Федоров 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что WADA под разными поводами отказывается принимать от России взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда же, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.