Навка рассказала, когда Щербакова присоединится к ее шоу

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«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы ее к нам и забираем. Мы уповаем на то, что реабилитация пройдет очень быстро», — приводит слова Навки ТАСС.

В марте Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Из-за этого она не принимала участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Позднее стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе.

Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном фигурном катании. Также она стала первой на чемпионате мира в 2021 году, а спустя год выиграла чемпионат Европы. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Ранее другая фигуристка Камила Валиева получила все разрешения для участия в шоу Татьяны Навки. Валиева выступит в ледовом шоу Навки «Руслан и Людмила». 18-летняя фигуристка впервые выйдет на лед после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации.