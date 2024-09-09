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Алина Загитова сменила имидж, обновив стрижку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свой новый образ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Загитова опубликовала несколько фото с разницей в один день в своем телеграм-канале. На первом фото видны обрезанные волосы, которые лежат на полу. На втором фото Загитова показала новый образ. Спортсменка сделала стрижку каре.

В конце августа в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».

«Ощущения очень смешанные, на самом деле! Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями… Даже ночью! Шла постоянная коммуникация с подрядчиками. Тяжело за такой короткий срок сделать такое масштабное, красивое, красочное зрелищное шоу. Но у нас это получилось! Чему я очень рада», — сказала Загитова после завершения шоу.

Позднее продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила режиссера шоу в плагиате.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.