Алина Загитова сменила имидж, обновив стрижку

«Ощущения очень смешанные, на самом деле! Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями… Даже ночью! Шла постоянная коммуникация с подрядчиками. Тяжело за такой короткий срок сделать такое масштабное, красивое, красочное зрелищное шоу. Но у нас это получилось! Чему я очень рада», — сказала Загитова после завершения шоу.