Алина Загитова сменила имидж, обновив стрижку

Загитова опубликовала несколько фото с разницей в один день в своем телеграм-канале. На первом фото видны обрезанные волосы, которые лежат на полу. На втором фото Загитова показала новый образ. Спортсменка сделала стрижку каре.
В конце августа в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».
«Ощущения очень смешанные, на самом деле! Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями… Даже ночью! Шла постоянная коммуникация с подрядчиками. Тяжело за такой короткий срок сделать такое масштабное, красивое, красочное зрелищное шоу. Но у нас это получилось! Чему я очень рада», — сказала Загитова после завершения шоу.
Позднее продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила режиссера шоу в плагиате.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.