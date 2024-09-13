Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации

«Я не буду выдвигаться на пост руководителя объединенной федерации гимнастики. Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», — приводит слова Винер РИА Новости Спорт.