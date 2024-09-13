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Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации

Ранее министерство спорта РФ сообщило, что руководящие органы пяти гимнастических федераций страны приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта.

«Я не буду выдвигаться на пост руководителя объединенной федерации гимнастики. Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», — приводит слова Винер РИА Новости Спорт.

В единую Федерацию гимнастики России, помимо ВФХГ, войдут Федерация спортивной гимнастики, Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики и Всероссийской федерация спортивной аэробики.

76-летняя Ирина Винер с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике, а с 2008 года возглавляет ВФХГ. До отстранения от международных соревнований российские гимнастки доминировали в олимпийском командном многоборье. На их счету пять золотых (2000−2016), одна серебряная (2021) и одна бронзовая (1996) награды.