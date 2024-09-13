Губерниев — о деле Валиевой: Волнует вопрос, а был ли дедушка

«Вообще неважно, что они там придумывают, пусть сами разбираются. Скажу лишь, что мы должны быть как английская королева, чтобы вообще нельзя было ни за что зацепиться. Нужно, как говорится, не на зеркало пенять, а на самих себя. Нас гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».