Губерниев — о деле Валиевой: Волнует вопрос, а был ли дедушка

В СМИ появилась информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство убрало из дела Валиевой заключение бывшего директора антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, выводы которого могли подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой.
«Вообще неважно, что они там придумывают, пусть сами разбираются. Скажу лишь, что мы должны быть как английская королева, чтобы вообще нельзя было ни за что зацепиться. Нужно, как говорится, не на зеркало пенять, а на самих себя. Нас гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Камила Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.