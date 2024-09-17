Овечкин и Навка готовы составить пару на «Ледниковом периоде»

«Я, на самом деле, не увлекаюсь подобными мероприятиями. В будущем, может быть, посмотрим. Пока я сосредоточен на хоккее. Если бы все-таки выступал в чем-то подобном, то выбрал бы Татьяну Навку. Выступили бы с ней в дуэте», — ответил Овечкин на вопрос о том, с кем бы мог выступить на «Ледниковом периоде», в интервью «Советскому спорту».