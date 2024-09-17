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Овечкин и Навка готовы составить пару на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сказала, что готова принять участие в «Ледниковом периоде» с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

«Я, на самом деле, не увлекаюсь подобными мероприятиями. В будущем, может быть, посмотрим. Пока я сосредоточен на хоккее. Если бы все-таки выступал в чем-то подобном, то выбрал бы Татьяну Навку. Выступили бы с ней в дуэте», — ответил Овечкин на вопрос о том, с кем бы мог выступить на «Ледниковом периоде», в интервью «Советскому спорту».

«Почему бы нет? Было бы весело», — сказала Навка «Спорт-Экспрессу».

Сезон-2024/25 станет 20-м для Овечкина в североамериканской лиге. Всю карьеру в НХЛ он провел в «Вашингтоне». Контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 853 шайбы, рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

17 сентября Александру Овечкину исполнилось 39 лет.