Пять громких скандалов в фигурном катании

Тоня Хардинг и покушение на соперницу
Американская фигуристка Тоня Хардинг известна на весь мир из-за скандала с организацией нападения на соперницу Нэнси Керриган. В начале 1994 года бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и ее телохранитель Шоун Экардт подговорили Шейна Стэнта сломать ногу Нэнси, чтобы она не смогла попасть в сборную и выступить на Олимпийских играх в Лиллехаммере.
6 января 1994 года Стэнт проник в подтрибунное помещение арены в Детройте, где проходил чемпионат страны, нанес Нэнси несколько ударов дубинкой по бедру, но не сломал ногу. Керриган была вынуждена сняться с турнира, а Тоня Хардинг стала чемпионкой страны и попала вместе с Нэнси в национальную команду.
Через неделю нападавшие были арестованы. Быстро начала распространяться информация о том, что Хардинг знала о готовящемся преступлении. Хардинг и Кэрриган попали на обложки всех СМИ и стали суперзвездами. Одна — в роли злодейки, другая — в качестве невинной жертвы. Ассоциация фигурного катания США и Национальный Олимпийский комитет США хотели исключить Хардинг из команды, но она сохранила свое место, пригрозив начать судебный процесс. Керриган успела восстановиться к Олимпиаде и завоевала на соревнованиях серебряную награду, а Хардинг расположилась лишь на восьмом месте.
Позднее бывший муж Хардинг пошел на сделку со следствием и рассказал, что Тоня знала о нападении. Преступникам дали реальные тюремные сроки. Тоня Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и крупный штраф. Но главное — Федерация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки страны 1994 года и пожизненно отстранила от участия на турнирах.
Об этой истории написаны книги и сняты документальные картины, а в 2017 году на экраны вышел художественный фильм «Тоня против всех», с Марго Робби в главной роли.
Серебро Ирины Слуцкой и золото Сары Хьюз
На Олимпийских играх 2002 году в Солт-Лейк-Сити у первого номера сборной России в одиночном катании Ирины Слуцкой были сильные соперницы. Американка Мишель Кван считалась фаворитом домашней Олимпиады. К тому моменту она была четырехкратной чемпионкой мира и серебряной медалисткой Игр 1998 года в Нагано. Также в фаворитах числилась соотечественница Кван Саша Коэн.
После короткой программы Мишель Кван занимала первое место, Слуцкая шла второй, а Коэн — третьей. Сара Хьюз располагалась на четвертом месте и ее шансы на медаль были очень низкими. В произвольной программе Кван неожиданно упала, Коэн также допустила ошибки, а вот Сара Хьюз исполнила программу идеально и получила высокий балл за артистизм.
Ирина Слуцкая выступала последней и знала все расклады. По технике у россиянки была лишь одна незначительная помарка, которая не повлияла на результат, а вот оценки за артистизм удивили. В противостоянии Слуцкая — Хьюз пять арбитров из 9 поставили на первое место американку, четыре — Ирину. Все решил один голос.
Федерация фигурного катания России подала две жалобы с просьбой пересмотреть результаты короткой программы и соревнований в целом, но обе они не были рассмотрены.
Допинговый скандал с Камилой Валиевой
В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Камила Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на запрещенный препарат — триметазидин. Информация о допинге стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Валиевой аннулировал ее результат и перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу. Также спортсменка лишилась золота чемпионата Европы и наград на чемпионатах России.
2 октября 2024 года Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 24 декабря 2025 года.
Второе место Евгения Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере
Поход за второй золотой олимпийской наградой обернулся для Плющенко лишь серебром. Американец Эван Лайсачек стал олимпийским чемпионом, опередив российского фигуриста на 1,31 балла.
После триумфа в Турине, где Плющенко завоевал первую золотую медаль, он покинул любительский спорт и катался в различных шоу по всему миру. Осенью 2009 года за пять месяцев до Олимпиады он вернулся на лед, победив на чемпионате России и взяв золото на чемпионате Европы.
На Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко с небольшим отрывом лидировал после короткой программы. В произвольной программе Евгений выполнил связку из четверного и тройного тулупов, но допустил несколько помарок по ходу выступления. Лайсачек же не выполнил ни одного четверного прыжка, но откатал программу более чисто. Решающим фактором стало наилучшее соответствие выступления Эвана Лайсачека действующим на тот момент правилам. Но все же эта победа считается одной из самых спорных в мужском одиночном катании.
Два золота в парном катании на Олимпийских играх в 2002 году
Чуть ранее серебра Ирины Слуцкой на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити разгорелся еще один скандал. В парном фигурном катании впервые в истории были вручены два комплекта золотых наград. Борьбу за медали высшей пробы вели российский дуэт Елены Бережной и Антона Сихарулидзе с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье.
Бережная и Сихарулидзе лидировали после короткой программы. Произвольную программу российская пара откатала практически без ошибок, только Сихарулидзе допустил помарку на приземлении с двойного акселя. Канадцы выполнили идеальный прокат, но судьи с перевесом в один голос поставили на первое место Бережную и Сихарулидзе.
В тот же вечер судья из Франции Мари-Рен Ле Гунь заявила, что ее вынудили отдать голос в пользу Елены и Антона взамен на помощь в танцах на льду, однако позже она отказалось от своих слов, но протестов было не избежать.
В итоге было принято решение отдать золото канадцам и россиянам. Впервые в истории состоялась беспрецедентная повторная церемония награждения.