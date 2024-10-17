Пять громких скандалов в фигурном катании

Через неделю нападавшие были арестованы. Быстро начала распространяться информация о том, что Хардинг знала о готовящемся преступлении. Хардинг и Кэрриган попали на обложки всех СМИ и стали суперзвездами. Одна — в роли злодейки, другая — в качестве невинной жертвы. Ассоциация фигурного катания США и Национальный Олимпийский комитет США хотели исключить Хардинг из команды, но она сохранила свое место, пригрозив начать судебный процесс. Керриган успела восстановиться к Олимпиаде и завоевала на соревнованиях серебряную награду, а Хардинг расположилась лишь на восьмом месте.