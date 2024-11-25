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Фигуристка Туктамышева готова сыграть за «Зенит» в обороне

Российская фигуристка, чемпионка Европы Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы сыграть в составе «Зенита».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Спортсменка рассказала, чем может быть полезна на поле.

Недавно Евгения Медведева сыграла пять минут за «Динамо» в товарищеском матче против медиакоманды «Амкал». Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?

— Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.

— А на какой позиции хотели бы сыграть?

Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать (улыбается). Я больше бы оборонялась, чем атаковала, — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы 2015 года. На данный момент фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, однако на соревнованиях она не выступает, в основном задействована в шоу.