Самые яркие свадьбы российских спортсменов в 2024 году: фото

Александра Трусова и Макар Игнатов
Пожалуй, самая яркая и обсуждаемая свадьба в 2024 году состоялась между вице-чемпионкой Олимпиады в Пекине фигуристкой Александрой Трусовой и серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию Макаром Игнатовым.
Об отношениях Александры и Макара стало известно в январе 2024 года. Позднее Игнатов сделал предложение Трусовой в Санкт-Петербурге на фоне разводных мостов.
17 августа во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе состоялась церемония. После официальной части гости и молодожены отправились в усадьбу «Золотой лев». Среди приглашенных на свадьбу было множество представителей фигурного катания, а организатором мероприятия выступила продюсер Яна Рудковская. Трусова и Игнатов порадовали гостей красивым танцем и оригинальным тортом в виде съедобных бокалов.
Владислав Радимов и Анастасия Кулешова
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в 2024 году женился в третий раз. Избранницей 49-летнего Радимова стала бизнес леди Анастасия Кулешова. О романе Радимова и Кулешовой стало известно летом 2023 года, а в конце того же года бывший футболист сделал девушке предложение.
Свадьба прошла 19 июля в одном из ресторанов Петербурга с верандой на крыше. Супруги также показали фотографии на фоне Исаакиевского собора.
Яна Кирпиченко и Никита Денисов
Серебряный призер чемпионата мира в эстафете лыжница Яна Кирпиченко и член сборной России по лыжным гонкам Никита Денисов сыграли свадьбу в родном Барнауле. Пара поженилась 2 июля на горнолыжной базе «Авальман» в центре свадебных торжеств «Монблан».
Владислав Карапузов и Полина Дьячкова
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сделал предложение бывшей балерине Полине Дьячковой в 2023 году. Пара состоит в отношениях с 2018 года. Первый год о романе было неизвестно ничего, потому что Владислав и Полина его не афишировали.
Позднее они стали делиться совместными фотографиями. Свадьба состоялась 12 декабря. Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСЕ и устроили торжественное мероприятие для гостей.
Карим Халили и Анастасия Гореева
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в составе эстафетной команды биатлонист Карим Халили и многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров биатлонистка Анастасия Гореева сыграли свадьбу в сентябре.
Торжество для семьи и друзей прошло в загородном комплексе «Усадьба Тайны Рублева» в Московской области. На церемонии присутствовали коллеги по сборной Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Виктория Метеля, тренер Егор Сорин, лыжник Александр Легков и олимпийский чемпион легкоатлет Юрий Борзаковский.
Джефф Монсон и Екатерина Габитова
Бывший боец ММА Джефф Монсон переехал в Россию в 2013 году. Через пять лет он получил российский паспорт, а в прошлом году отказался от американского гражданства. Летом 2024 года Монсон принял ислам и заявил о планах жениться по нормам ислама.
В октябре Екатерина и Джефф сыграли свадьбу. Торжество с гостями молодожены планировали провести этой весной.
Супруга Монсона Екатерина рассказала о свадьбе.
«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Мы не выносим личную жизнь на публику, обряд венчания прошел скромно. Торжественную свадьбу планируем провести весной 2025 года», — передает слова супруги Монсона Екатерины «РИА Новости Спорт».