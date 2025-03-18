Самые яркие свадьбы российских спортсменов в 2024 году: фото

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сделал предложение бывшей балерине Полине Дьячковой в 2023 году. Пара состоит в отношениях с 2018 года. Первый год о романе было неизвестно ничего, потому что Владислав и Полина его не афишировали.