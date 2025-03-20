Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов

По словам Тарасовой, уже выросло большое число российских спортсменов, которые ни разу не выступали на турнирах под флагом своей страны.
«То, что с нами сделали, это страшно. Это страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает. Когда это закончится? Хотелось бы, чтобы как можно скорее», — заявила Тарасова в интервью «Газете.Ru».
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже. На Играх в столице Франции приняли участие 15 спортсменов из России.
20 марта новым президентом МОК впервые была избрана женщина — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Татьяне Тарасовой 78 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).