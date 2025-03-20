Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже. На Играх в столице Франции приняли участие 15 спортсменов из России.