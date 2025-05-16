«Смотрю на нее и хочется взять книгу». Губерниев ответил Загитовой

— Безусловно, я не столь загружен, как Алина Загитова, потому что она супервостребована. И мы действительно берем с нее пример. Я Алине очень сильно благодарен, потому что она выдающаяся спортсменка и блестящий профессионал.



Я вот смотрю на Загитову и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку… Прочитать литературу про Великую Отечественную войну. Как известно, Алина очень много внимания уделяет и историческим аспектам! Я ей безмерно благодарен. Она молодец. Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас. И на меня в частности. Я ей могу сказать только спасибо.