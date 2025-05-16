«Смотрю на нее и хочется взять книгу». Губерниев ответил Загитовой

Ранее Губерниев публично упрекнул девушку в очередной орфографической ошибке в одном из постов в соцсетях. Также Губерниев призывал фигуристку читать книги. Загитова в свою очередь заявила, что у него «очень много свободного времени, чтобы комментировать происходящее».
— Загитова сказала, что у вас очень много свободного времени.
— Безусловно, я не столь загружен, как Алина Загитова, потому что она супервостребована. И мы действительно берем с нее пример. Я Алине очень сильно благодарен, потому что она выдающаяся спортсменка и блестящий профессионал.
Я вот смотрю на Загитову и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку… Прочитать литературу про Великую Отечественную войну. Как известно, Алина очень много внимания уделяет и историческим аспектам! Я ей безмерно благодарен. Она молодец. Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас. И на меня в частности. Я ей могу сказать только спасибо.
— Она обозначила, что хочет и дальше заниматься журналистикой и ждет предложений. Что думаете об этом?
— Думаю, наступит день, когда мы с Алиной Загитовой будем работать вместе. Без всякого пафоса отмечу, что она будет играть на этом рояле, а я как скромный поклонник ее таланта и младший ведущий буду этот талант таскать, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.