Алина Загитова назвала своего главного хейтера

Алина Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» назвала свою бабушку своим главным хейтером.
— Каждый человек по физиологии меняется. Уходят щеки, меняется лицо… Вот я сделала брекеты — у меня полностью поменялось лицо. Мне даже бабушка об этом говорит: «А куда делись твои щечки? А почему такие скулы?» Она — самый главный хейтер мой.
— Бабушка?!
— Да!
— Почему?!
— Потому что я к ней прихожу, а она сразу как сканером проходит. Чтобы вы понимали, я не часто к ней прихожу. Она глазами, как сканером, проходит по всему моему телу.
— Ага, что изменилось в любимой внучке, надо срочно прокомментировать!
— И она сразу это говорит! А я говорю: «Господи! Можно, пожалуйста…».
— Кстати, критика от близкого человека наверняка ранит намного сильнее, чем критика от ноунейма.
— Я привыкла, ха-ха-ха. Я просто принимаю ее характер, — поделилась фигуристка.
Загитова не стала упоминать телекомментатора Дмитрия Губерниева, который часто критикует ее. В частности, на этой неделе журналист с иронией отреагировал на новость о согласовании строительства Центра фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.