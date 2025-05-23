Алина Загитова рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты

«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому что я ее как бы не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. Поэтому на данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в разных абсолютно сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся.



Скажу банально: он должен походить на моего папу. Он должен унаследовать его доброту, искренность, наверное, вместе с честностью. Работоспособность. Потому что у меня папа — просто машина. Мне кажется, что от него часть вот этой работоспособности перешла ко мне. Ну, там много на самом деле черт, но вот эти вот — основные», — сказала Загитова.