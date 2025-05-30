Журова: Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники

«Я изначально говорила, что Валиева — в первую очередь ребенок, особенно в тот момент, когда обнаружили запрещенный препарат. Взрослые знают, каким образом мог попасть препарат в ее организм. Она не могла этого знать. Почему маленькая девочка понесла такое строгое наказание в четыре года дисквалификации? Она понесла наказание за взрослых, которые не смогли объяснить, как микродозы вещества попали в ее организм. Наказали за халатность взрослых, ее окружения.



Почему прощают западных спортсменов в подобных случаях, как у Валиевой? Потому что они аргументированно объясняют, как попал препарат в их организм. Из-за микродозы, которая ни на что не влияет, ни при каких обстоятельствах не может быть дисквалификации на четыре года. Но Валиева и ее защитники не смогли доказать ее невиновность.



Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники, такой ход событий тоже вполне возможен. Подобные случаи бывали в разных видах спорта, в том числе и с нашими спортсменами. В таких случаях WADA не наказывало спортсмена, если было доказано, что ему кто-то подмешал допинг, и был найден виновный», — сказала Журова.



В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.