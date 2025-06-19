Вместе и в жизни, и на тренировке: 5 пар, которым спорт помог сохранить любовь

У этой пары было все: громкие признания, бурные ссоры, паузы в отношениях и, наконец, свадьба и рождение сыновей. Они начали встречаться в 2018 году, в том же году обручились, а уже в октябре 2019-го сыграли свадьбу в Сорренто. Первый сын родился в 2018-м, второй — в 2023-м. Склеивать трещины и снова находить общий ритм им помогает не только любовь, но еще и спорт. Именно он стал для них настоящим языком примирения.