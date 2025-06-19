Вместе и в жизни, и на тренировке: 5 пар, которым спорт помог сохранить любовь

В этой статье — истории звездных пар, которые вместе уже больше десяти лет. Их объединяет не только любовь, но и спорт, ставший важной частью совместного пути. Кто-то встретил свою судьбу прямо на тренировке, кто-то привык решать конфликты не за столом, а на беговой дорожке. А для некоторых спорт стал не фоном, а поддержкой в трудные периоды и способом быть рядом, когда вся остальная жизнь подчинена бесконечным разъездам, контрактам и графикам.
Регина Тодоренко и Влад Топалов — тренировки после ссор и общий марафон
У этой пары было все: громкие признания, бурные ссоры, паузы в отношениях и, наконец, свадьба и рождение сыновей. Они начали встречаться в 2018 году, в том же году обручились, а уже в октябре 2019-го сыграли свадьбу в Сорренто. Первый сын родился в 2018-м, второй — в 2023-м. Склеивать трещины и снова находить общий ритм им помогает не только любовь, но еще и спорт. Именно он стал для них настоящим языком примирения.
Регина не раз говорила, что совместные тренировки с Владом помогают внести гармонию в их отношения. Они вместе бегают, устраивают домашние воркауты, пробуют йогу, а однажды даже приняли участие в марафоне. По словам Регины, именно в процессе движения рождается доверие: «Когда ты бежишь, у тебя нет сил выяснять отношения — ты просто рядом, и это становится важнее любых обид».
Их спорт — это не рекорды и не инстаграмный фитнес. Это способ быть на одной волне, особенно в моменты, когда кажется, что остались только раздражение и усталость. И, возможно, именно эта привычка двигаться вместе спасала их в моменты, когда многое висело на волоске.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков — любовь на льду
Их история — будто сценарий к спортивной мелодраме. Встретились на катке, стали парой в спорте, а потом и в жизни. Когда в 2010 году Татьяна перешла в российскую команду, именно Траньков стал ее новым партнером. Уже через четыре года они вместе поднялись на высшую ступень пьедестала — на Олимпиаде в Сочи-2014 пара завоевала сразу два золота: в личных соревнованиях и в командных.
Но лед оказался не просто ареной побед — он стал фундаментом их отношений. Сначала они часами проводили время на тренировках, учились слышать и доверять друг другу на уровне мельчайших движений. Потом эти микрожесты и интуиция перенеслись в быт: без слов понимать, что чувствует другой, когда молчит, — навык, отточенный именно на катке.
В 2015 году они поженились, в 2017-м у них родилась дочь Анжелика, в 2021-м — сын Теодор, а в мае 2024-го в семье появился третий ребенок — сын Лео. Несмотря на плотный график, спорт до сих пор остается частью их повседневности. Они вместе участвуют в ледовых шоу, тренируют молодых фигуристов. Кроме того, Татьяна открыла школу катания. Иногда они даже берут детей на каток — чтобы те с самого детства ощущали, что лед в их семье не просто покрытие, а почти родная стихия.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская — спорт как ритм жизни
Эта пара редко делится деталями личного, но даже по открытым фрагментам их жизни видно: спорт для них — не просто профессия или увлечение, это система координат. Александр — легенда мирового хоккея, капитан «Вашингтон Кэпиталз», один из лучших снайперов в истории НХЛ. Его график — это вечные перелеты, матчи, тренировки, восстановление. И в этом ритме Анастасия не наблюдатель, а участник — с самого начала отношений.
Влюбленные сыграли свадьбу в 2016 году, а спустя два года у них родился первый сын, Сергей, в 2020 — второй, Илья. С тех пор семья живет между двумя странами, подстраиваясь под хоккейный сезон. Анастасия сопровождала Овечкина в разные периоды — и во время спада, когда шли разговоры о завершении карьеры, и в момент триумфа, когда он наконец выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Их бытовой ритм тоже подчинен спортивной логике. Даже отпуск они планируют вокруг восстановительных процедур, тренировок и режима. Анастасия не просто поддерживает Александра морально — она сама давно встроилась в этот образ жизни. В интервью она рассказывала, что в период пандемии они вместе занимались спортом дома: тренировки в гараже, растяжка, ОФП — чтобы держать себя и форму, и голову.
Александр и Милана Кержаковы — сложная история с моментами поддержки через спорт
В 2015 году Александр и Милана сыграли свадьбу, а уже в 2016-м стали родителями сына. Но радость семейной жизни сменялась непростыми этапами: Милана откровенно говорила о трудностях, с которыми они сталкивались, а Александр в это время завершал свою карьеру футболиста и переживал собственные кризисы. Спорт в эти моменты стал для них не просто хобби, а настоящей опорой.
Позже Милана призналась, что бег, пилатес и плавание помогали ей справляться с эмоциональными трудностями и восстанавливать силы. Александр поддерживал ее, предлагая совместные тренировки и прогулки, которые становились возможностью оставаться рядом без лишних слов и конфликтов.
Хотя сейчас экс-сурруги живут отдельно (они развелись в 2019 году), спорт привнес многое в их отношения, но не смог восстановить то, что разрушено.
Ирина Винер и Алишер Усманов — как спорт стал миссией
Ирина Винер и Алишер Усманов были вместе почти полвека — их союз длился с 1978 года, а в 2022-м они официально развелись. Несмотря на развод, спорт стал не только связующим звеном в их отношениях, но и общей миссией, которая объединяла пару на протяжении всех этих лет.
Винер — признанный гуру художественной гимнастики, а Усманов — крупный бизнесмен и один из главных меценатов российского спорта. Вместе они строили спортивную империю, поддерживали молодых спортсменов и создавали спортивную инфраструктуру. Даже после расставания оба продолжили активно заниматься поддержкой спорта в стране, что доказывает, насколько важным для них обоих остается это направление.
Спорт — это гораздо больше, чем просто активность или хобби для этих пар. Он стал частью их жизни, которая помогает им оставаться вместе несмотря на испытания времени и сложные моменты. Общие тренировки, поддержка и понимание через движение укрепляют не только тело, но и отношения. Эти истории доказывают: спорт умеет не только соединять людей, но и создавать настоящие команды — в любви и жизни.