15 лучших детских коньков в 2025 году: выбираем с экспертами

От правильного выбора коньков зависит не только комфорт и безопасность ребенка на льду, но и его интерес к дальнейшему развитию в этом направлении. В статье вы найдете основную информацию про лучшие детские коньки 2025 года и получите рекомендации от экспертов по выбору моделей для разных видов спорта.
Виды коньков
Чтобы выбрать лучшие коньки для ребенка, важно понять, для чего они нужны. Ниже — таблица с основными типами и их отличиями.
|Прогулочные
|Самый универсальный вариант. У них обычно легкая конструкция, такие коньки удобны и просты в использовании. Подойдут для тех, кто только делает свои первые шаги на льду и не нуждается в выполнении сложных трюков
|Хоккейные
|Отличаются более жестким ботинком, усиленным задником и другими защитными элементами для фиксации стопы и защиты от ударов шайбой или клюшкой. Лезвие у таких коньков прямое и без зубчиков — это позволяет быстро набирать скорость и резко маневрировать на льду
|Фигурные
|Ботинки у фигурных коньков для новичков обычно мягкие и гибкие — это нужно для хорошей амортизации. А лезвие — более длинное и изогнутое, зубцы на его передней части помогают выполнять различные элементы и прыжки
|Двухполозные
|Коньки с двумя параллельными лезвиями, которые помогают детям держать равновесие и меньше падать. Такие коньки часто покупают для самых маленьких, чтобы им было проще и безопаснее учиться катанию на льду
|Раздвижные
|Размер раздвижных коньков можно регулировать. Они подходят для растущей ноги ребенка и позволяют не покупать новую пару каждый сезон
Рейтинг топ-5 недорогих хоккейных детских коньков
Эти модели — отличный выбор для новичков и просто активных детей, которые любят кататься. Вместе с Алексеем Стельмахом, экспертом и создателем проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки, собрали пять хороших вариантов, проверили характеристики и выделили плюсы и минусы каждой пары.
Bauer Lil` Rookie
Эта модель идеально подходит для самых маленьких. Главное преимущество — раздвижной ботинок, который «растет» вместе со стопой ребенка. Конструкция позволяет менять длину ботинка за счет подвижного мыска, что делает Lil' Rookie отличным вариантом для первых шагов в хоккее — особенно если вы не уверены, насколько серьезно ребенок увлекается спортом.
Характеристики
|Поддержка голеностопа
|Да
|Раздвижной ботинок
|Да
|Ударопрочный мыс
|Да
|Усиленный ботинок
|Нет
|Утепленный ботинок
|Да
|Материал ботинка
|Искусственные материалы
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|100 % Синтетические материалы
Плюсы и минусы
Плюсы:
- удобная посадка — мягкий внутренний ботинок не натирает;
- хорошая теплоизоляция — микрофибра отводит влагу;
- фиксация стопы — анатомическая форма и плотная шнуровка.
Минусы:
- довольно высокая цена для «первых» коньков.
Где купить
CCM JetSpeed FT340 Youth
Эти коньки — один из базовых вариантов в линейке JetSpeed. Главное отличие — доступность сменных лезвий разной ширины — это помогает детям научиться держать равновесие на льду. Но раздвижной конструкции ботинка здесь нет, как и усиленной защиты от ударов шайбой.
Характеристики
|Поддержка голеностопа
|Да
|Раздвижной ботинок
|Нет
|Ударопрочный мыс
|Нет
|Усиленный ботинок
|Нет
|Утепленный ботинок
|Да
|Материал ботинка
|Искусственные материалы
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Микрофибра
Плюсы и минусы
Плюсы:
- улучшенная устойчивость за счет широкого лезвия;
- легкая конструкция — даже новичку будет несложно управляться с коньками;
- комфортная посадки и поддержка голеностопа повышает безопасность во время катания.
Минусы:
- слабая защита — материал ботинка не очень прочный, а стык между стенкой ботинка и мысом может порваться, если шайба туда попадет;
- нет раздвижного механизма.
Где купить
- Специализированные хоккейные магазины.
Bauer Supreme M40
Если ребенок освоился и ему явно нравится тренировочный процесс, то можно посмотреть уже более специализированные хоккейные коньки. Supreme M40 — отличный вариант для начинающих, с прочной средней жесткости конструкцией и удобной посадкой.
Характеристики
|Поддержка голеностопа
|Да
|Раздвижной ботинок
|Нет
|Ударопрочный мыс
|Нет
|Усиленный ботинок
|Нет
|Утепленный ботинок
|Да
|Материал ботинка
|Искусственные материалы
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
Плюсы и минусы
Плюсы:
- прочная конструкция выдерживает удары шайбы и активные тренировки;
- удобная посадка;
- хорошая фиксация стопы удерживает ногу при резких движениях.
Минусы:
- отсутствует раздвижной механизм;
- может потребоваться время на привыкание.
Где купить
- Спортмастер.
- Специализированные хоккейные магазины.
Bauer Vapor X4 или X5 Pro
Если ребенок уверенно чувствует себя на льду, стоит присмотреться к Bauer Vapor X4 или X5 Pro — это верхняя Yth модель в линейке Vapor и она выше уровнем в сравнении с X4. Но лучше помнить о рациональности выбора: скоро в семействе Vapor произойдет смена поколений и данные коньки можно будет приобрести более выгодно.
Характеристики
|Поддержка голеностопа
|Да
|Раздвижной ботинок
|Нет
|Ударопрочный мыс
|Нет
|Усиленный ботинок
|Нет
|Утепленный ботинок
|Да
|Материал ботинка
|Искусственные материалы
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Синтетический материал
Плюсы и минусы
Плюсы:
- надежная поддержка голеностопа с анатомической посадкой;
- прочный ботинок выдерживает интенсивные тренировки.
Минусы:
- отсутствует раздвижной механизм;
- X5 Pro может быть тяжеловат для самых маленьких.
Где купить
CCM Tacks XF 80
Среди надежных моделей от CCM стоит обратить внимание на Tacks XF 80. Это хороший старт для регулярных тренировок. Также сейчас можно найти старшую модель JetSpeed FT680 по сниженной цене — в связи с обновлением линейки.
Характеристики
|Параметр
|Значение
|Поддержка голеностопа
|Да
|Раздвижной ботинок
|Нет
|Ударопрочный мыс
|Да
|Утепленный ботинок
|Да
|Материал ботинка
|Искусственные материалы
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал подкладки
|Микрофибра
Плюсы и минусы
Плюсы:
- комфортная анатомическая посадка и хорошая боковая поддержка;
- теплая и дышащая подкладка сохраняет комфорт во время катания.
Минусы:
- отсутствует раздвижной механизм.
Где купить
Рейтинг топ-5 бюджетных детских коньков для фигурного катания
Правильно подобранные коньки — основа комфортных и безопасных тренировок. Особенно важно это для начинающих фигуристов: ноги еще растут, техника только формируется, и первый ботинок должен быть одновременно поддерживающим, удобным и не слишком дорогим. С экспертом Виктором Фрито, автором канала ProSkating.ru в Телеграме собрали пять моделей, которые чаще всего рекомендуют тренеры и выбирают родители, ищущие хорошее соотношение цены и качества.
Edea Overture
Самая популярная модель от Edea — итальянского бренда, практически монополиста в мире фигурного катания в России. Рассчитан на детей, которые уже уверенно катаются, выполняют одинарные прыжки и начинают пробовать аксель и двойные. Overture часто рекомендуют тренеры как первую «серьезную» пару. Также ботинки выбирают взрослые, которым важны комфорт и итальянское качество — даже если они просто катаются для удовольствия.
Характеристики
|Материал верха
|Натуральная кожа
|Материал подкладки
|Бифлекс — очень прочный, на ощупь как нубук
|Подошва
|Пластик от Edea
|Лезвие
|В комплекте нет
Плюсы и минусы
Плюсы:
- оптимален для развития — поддерживает стопу, подходит для обучения прыжкам;
- без лезвий в комплекте — можно установить подходящую пару под нужды фигуриста;
- износостойкий подклад — бифлекс хорошо держит форму и не рвется.
Минусы:
- не самый дешевый среди «бюджетных» — цена выше, чем у китайских аналогов;
- подошва не всем нравится по жесткости.
Где купить
Risport Electra
Risport — главный конкурент Edea. Electra — самая популярная модель бренда для детей, осваивающих одинарные и двойные прыжки. Однако важно учитывать, что в последние годы стартовые модели Risport производятся в Румынии, и старые партии отличаются от новых. Сейчас на рынке встречаются обе версии: старая — до 2024 года — с нежным текстилем внутри и новая, с 2024 года — с прочной сеткой.
Характеристики
|Материал верха
|Синтетика
|Материал подкладки
|До 2024 — ткань, с 2024 — прочная сетка
|Подошва
|До 2024 — кожа и пластик, с 2024 — пластик
|Лезвие
|В комплекте нет
Плюсы и минусы
Плюсы:
- облегченные — удобны для детей, не утяжеляют катание;
- подходят для начальных прыжков — держат форму, но не жесткие.
Минусы:
- проблемы с поставками и гарантией;
- материалы уступают по долговечности Edea.
Где купить
- Специализированные магазины
Jackson Elle
Jackson — канадский бренд, но его массовые модели, в том числе Elle, производятся в Китае и на Тайване. Раньше ботинки славились надежностью и долговечностью, но в новых версиях качество могло стать ниже — хотя удобство и вес улучшились. Эта модель подходит для юных фигуристов, тренирующих одинарные прыжки. Чаще всего продается в комплекте с лезвием, что удобно для новичков, но может быть минусом, если вы хотите установить другое лезвие.
Характеристики
|Материал верха
|Синтетика
|Материал подкладки
|Биэластик или сетка (в новых версиях)
|Подошва
|Пластик/резина или пластик/кожа
|Лезвие
|В комплекте
Плюсы и минусы
Плюсы:
- удобная посадка — особенно для детей с широкой стопой;
- доступная цена — одни из самых бюджетных в категории.
Минусы:
- недолговечны для взрослых — год — два интенсивных тренировок — предел;
- лезвие не всегда качественное — может потребоваться замена.
Где купить
- Специализированные магазины
Edea Ice Fly
Ice Fly — легендарная модель от Edea. Эти коньки можно сравнить с последним айфоном: каждая фигуристка мечтает о них, но они подойдут только тем, кто уже дорос до двойных и тройных прыжков. Очень легкие, с технологичной конструкцией и высокой жесткостью. Для начинающих — рано, но на перспективу — отличный выбор.
Характеристики
|Материал верха
|Синтетика
|Материал подкладки
|Сетка
|Подошва
|Пластик
|Лезвие
|В комплекте нет
Плюсы и минусы
Плюсы:
- премиальный уровень — продуманы до мелочей;
- хорошая фиксация и амортизация — безопасны при прыжках;
- высокая износостойкость — рассчитаны на серьезную нагрузку.
Минусы:
- дорогие — ощутимо дороже начальных моделей;
- слишком жесткие для новичков — нужно соответствовать уровню.
Где купить
- Специализированные магазины
Risport RF3 Pro
Рассчитан на детей, выполняющих двойные и осваивающих тройные прыжки. Сейчас встречается все реже, так как бренд официально не сотрудничает с РФ, но у этой модели все еще есть поклонники и остатки в продаже.
Характеристики
|Материал верха
|Кожа
|Материал подкладки
|Бифлекс
|Подошва
|Пластик/кожа
|Лезвие
|В комплекте нет
Плюсы и минусы
Плюсы:
- подходит для серьезного уровня — двойные и тройные прыжки;
- комфортная посадка — мягкий подклад и хорошая поддержка;
- долговечные материалы — служат дольше большинства аналогов.
Минусы:
- нет прямого сервиса и поддержки — могут быть сложности с заменой;
- редко встречается в продаже — официально не поставляется.
Где купить
- Специализированные магазины
Виктор Фритто, автор канала ProSkating.ru в Телеграме:
— Если быть реалистом, то в пятерку лучших моделей можно внести различные модели одного бренда — Edea. Они и раньше занимали большую часть рынка в России, но теперь они — практически единственный доступный вариант. Благо у них есть четыре полноты и возможность кастомизации — смена формы колодки под форму стопы, чтобы ботинок подошел кому угодно.
Рейтинг топ-5 хороших прогулочных детских коньков
Эти модели подойдут детям, которые только учатся кататься или катаются для удовольствия. Они удобные, безопасные и чаще всего имеют раздвижную конструкцию — можно надолго забыть о проблеме «вырос из обуви».
Алексей Стельмах, создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:
— Стоит сразу сказать, что самые лучшие модели — от Bauer. Обычно в качестве прогулочных коньков используют или самые простые хоккейные коньки, или так называемые фитнес-коньки, или коньки для фигурного катания. Но в 2022 году бренд Bauer предложил целую серию специализированных прогулочных коньков и мне кажется, что они максимально угадали с этим направлением.
Алексей перечислил главные плюсы подобных прогулочных моделей:
- Стильный дизайн — коньки понравятся как девушкам, там и парням. Доступно несколько моделей, что дает возможность подобрать оптимальный вариант под свой повседневный стиль одежды.
- Проработанная посадка — в коньках можно провести достаточно большое количество времени без дискомфорта.
- Сохранение тепла — производитель предусмотрел такие элементы, как войлочная подкладка и использование меха.
«В Bauer любят внедрять инновации. Например, в модели Radiant Heated есть самая настоящая система подогрева: язык имеет три режима нагрева, что позволит наслаждаться катанием даже тем, кто сильно мерзнет зимой», — дополняет эксперт.
— Если перечислить модели, то это Expedition, Tremblant, Whistler, Colorado, Chamonix и уже упомянутые Radiant Heated с подогревом, которые станут новинкой 2025 года, — советует Алексей. — В общем, если бы у меня сегодня была необходимость в коньках для активного отдыха, то я точно бы выбирал что-то из этих вариантов.
Bauer Expedition (раздвижные)
Модель, с которой можно уверенно начать: комфортная посадка, хорошая термоизоляция и раздвижная система, позволяющая использовать пару несколько сезонов подряд. Подходит для повседневных прогулок и первых самостоятельных катаний.
Характеристики
|Жесткость ботинка
|Средняя
|Конструкция
|Раздвижные (4 размера в одном)
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Материал ботинка
|Пластик
|Утепление
|Да, искусственный мех
Плюсы и минусы
Плюсы:
- раздвижная система — хватит на несколько сезонов;
- мягкая внутренняя отделка;
- хорошая фиксация и поддержка ноги.
Минусы:
- не подойдут для серьезных занятий спортом;
- нужно регулярно проверять заточку лезвий.
Где купить
- Специализированные магазины
Bauer Tremblant (раздвижные)
Эта модель выделяется ярким дизайном. Подойдет детям, которые уверенно стоят на льду и хотят кататься в удовольствие. Утепленная, с удобной посадкой и раздвижной конструкцией.
Характеристики
|Тип
|Прогулочные
|Жесткость ботинка
|Средняя
|Конструкция
|Раздвижные
|Материал лезвия
|Сталь с антикоррозийным покрытием
|Утепление
|Да, искусственный мех
Плюсы и минусы
Плюсы:
- привлекательный дизайн;
- легкий вес — удобно кататься даже долго.
Минусы:
- не всегда точно совпадают с размерной сеткой;
- не подойдут для длительных или интенсивных катаний.
Где купить
- Специализированные магазины
Bauer Whistler
Модель для самых маленьких: двухполозные коньки, с которых удобно начинать первые шаги на льду. Максимальная устойчивость, простота в использовании, возрастная группа — от двух лет.
Характеристики
|Тип
|Прогулочные, двухполозные
|Жесткость ботинка
|Мягкие
|Конструкция
|Монолит
|Материал лезвия
|Сталь
|Утепление
|Нет
Плюсы и минусы
Плюсы:
- устойчивые и безопасные — идеально для малышей;
- простая система регулировки.
Минусы:
- только для самых первых шагов;
- не подойдут детям старше пяти лет.
Где купить
- Специализированные магазины
Bauer Colorado (раздвижные)
Прочные раздвижные прогулочные коньки с жестким корпусом и мягким вкладышем — хороший выбор для активных детей, которые уже уверенно катаются.
Характеристики
|Тип
|Прогулочные
|Жесткость ботинка
|Высокая
|Конструкция
|Раздвижные
|Материал лезвия
|Нержавеющая сталь
|Утепление
|Да
Плюсы и минусы
Плюсы:
- жесткий корпус хорошо фиксирует голеностоп;
- качественные материалы.
Минусы:
- чуть тяжелее, чем мягкие модели;
- цена выше средней
Где купить
Bauer Chamonix (раздвижные)
Простая и удобная модель для неспешных прогулок. Хорошо подойдут для катания в парке, на катке или замерзшем пруду. Дышащий материал, приятная посадка и легкая конструкция делают эти раздвижные коньки универсальными.
Характеристики
|Тип
|Прогулочные
|Жесткость ботинка
|Средняя
|Конструкция
|Раздвижные
|Материал лезвия
|Углеродистая сталь
|Утепление
|Да
Плюсы и минусы
Плюсы:
- удобная шнуровка и надежные липучки;
- теплые.
Минусы:
- не предназначены для интенсивной нагрузки;
- лезвия быстро тупятся, нужна регулярная заточка.
Где купить
Советы начинающим по выбору коньков для ребенка
Покупка детских коньков — это не просто выбор дизайна и размера. От правильного подбора модели зависит не только комфорт, но и безопасность ребенка на льду. Вот несколько важных рекомендаций для родителей.
1. Выбирайте правильный размер
Алексей Стельмах — создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:
— Коньки — это хоть и специфическая, но все-таки обувь. Причем не самая комфортная из-за своей плотности и даже жесткости, что накладывает определенные условия при выборе. Выбор модели почти всегда продиктован бюджетом и, разумеется, более продвинутые коньки обладают лучшими характеристиками. Но я бы не сказал, что для первых шагов в хоккее это очень важно. Как раз посадка и размер будут играть ключевую роль.
Алексей рекомендует родителям покупать коньки того ценового диапазона, которые получится менять регулярно, обеспечивая корректный размер для ребенка.
— Очень часто принимают обратное решение: берут более дорогой конек, но с большим запасом по размеру с расчетом на вырост. Подобный подход как раз способен оказать очень негативное влияние на катание и тормозить развитие навыка у ребенка, — комментирует эксперт. — Конек должен сидеть на ноге плотно, хоккеисту важно его четко чувствовать, чтобы на его движения он быстро откликался. Когда конек велик, то это не только вопрос ботинка: длиннее становится стакан и лезвие, контактирующее со льдом. В итоге возникает ощущение, что катаешься скорее на лыжах. Это очень тяжело физически и может существенно повысить травматизм.
Алексей обращает внимание родителей, что стопа растет у детей очень быстро и даже более простая модель не успевает прийти в негодность. Поэтому оптимальным вариантом по характеристикам будут модели среднего уровня в линейке производителя.
— Если брать более дорогие коньки, то, помимо различных улучшений по каким-то опциям — внутренний лайнер, плотнее язык и другие второстепенные моменты — вы получаете плотнее ботинок. Да, он лучше поддерживает голеностоп игрока и надежнее защищает ногу от удара, но самые маленькие хоккеисты не так много весят и они еще не могут настолько сильно бросать, — подытоживает эксперт.
Учитывайте тип катания
Выбирайте коньки по назначению:
- для хоккея — усиленные ботинки, защита голеностопа, высокая маневренность;
- для фигурного катания — мягкие кожаные ботинки, зубцы на лезвии;
- прогулочные — комфорт, утепление, легкость в надевании.
Универсальных моделей не бывает — всегда учитывайте, как и где ребенок будет кататься.
Отдавайте предпочтение проверенным брендам
Лучшие детские коньки 2025 года — это модели от компаний с хорошей репутацией: Bauer, CCM, TechTeam, MaxCity, Action. Они соответствуют стандартам безопасности и качества, используют прочные и гипоаллергенные материалы.
Проверяйте фиксацию стопы
Важно, чтобы нога ребенка была надежно зафиксирована. Хорошие коньки должны иметь:
- шнуровку;
- застежку-рапид;
- липучку в области голеностопа.
Комбинация этих элементов обеспечивает оптимальную поддержку.
Обращайте внимание на удобство и утепление
Для катания на открытом воздухе зимой важны теплый внутренник и влагостойкие материалы. Хорошо, если внутри есть искусственный мех или термоматериалы.
Не забывайте о заточке
Даже новые коньки часто требуют первой заточки. А затупленные лезвия — причина неуверенного скольжения и падений. Перед покупкой уточняйте в магазине, заточены ли коньки, и обращайтесь к профессионалам по заточке.
Примеряйте с ребенком
Лучше всего — примерка перед покупкой. Обратите внимание на:
- фиксацию стопы (не болтается ли пятка);
- не жмет ли в носке;
- насколько комфортно ребенку стоять и «перекатываться» с пятки на носок.
Алексей Стельмах, создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:
— Если коснуться финансовой стороны вопроса, то покупка более сбалансированной модели, а не самого дорогого варианта — очень рациональный подход. Мы не можем быть уверены, что ребенку понравится достаточно тяжелый режим тренировок хоккеиста и он неожиданно не охладеет к этому занятию, а вот продавать оставшуюся экипировку придется с большим дисконтом, поскольку она очень быстро обесценивается с выходом новых моделей и сильно проседает в цене при следах эксплуатации.
Также родителям стоит понимать, что детская экипировка (категория Yth) стоит относительно немного, но с возрастом все будет становиться только дороже — юниорские (категория Jr) и подростковые (категория Int) коньки имеют куда более внушительный ценник, а нога в этот момент также активно растет. Наверное, хорошим советом будет приобретение моделей прошлых линеек, которые продавцы нередко отдают с хорошими скидками.
Обзор лучших детских коньков
Собрали модели в таблицу, чтобы проще было их сравнить и выбрать.
|Тип коньков
|Название модели
|Краткое описание
|Хоккейные
|Bauer Lil` Roockie
|Модель с раздвижным ботинком — идеально подходит для самых маленьких начинающих хоккеистов
|Хоккейные
|CCM JetSpeed FT340 Youth
|Базовый вариант с сменными лезвиями разной ширины для обучения детей равновесию на льду
|Хоккейные
|Bauer Supreme M40
|Хоккейные коньки для начинающих с прочной конструкцией средней жесткости и удобной посадкой
|Хоккейные
|Bauer Vapor X4 или X5 Pro
|Продвинутые коньки в линейке Vapor для детей, которые чувствуют себя на льду уверенно
|Хоккейные
|CCM Tacks XF 80
|Доступная и надежная модель для регулярных тренировок
|Фигурные
|Edea Overture
|Популярная модель которая подходит уверенным в своих навыках детям, а также взрослым, ценящим комфорт и качество
|Фигурные
|Risport Electra
|Модель для детей, которые осваивают одинарные и двойные прыжки
|Фигурные
|Jackson Elle
|Модель подходит для юных фигуристов, тренирующихся одинарные прыжки, часто продается в комплекте с лезвием
|Фигурные
|Edea Ice Fly
|Технологичные и легкие коньки с высокой жесткостью, которые подойдут опытным фигуристам
|Фигурные
|Risport RF3 Pro
|Рассчитан на детей, выполняющих двойные и осваивающих тройные прыжки
|Прогулочные
|Bauer Expedition
|Хорошая модель для начинающих. Подходит для повседневных прогулок и первых самостоятельных катаний
|Прогулочные
|Bauer Tremblant
|Подойдет детям, которые уверенно стоят на льду и хотят кататься в удовольствие
|Прогулочные
|Bauer Whistler
|Модель для самых маленьких: двухполозные коньки, с которых удобно начинать первые шаги на льду
|Прогулочные
|Bauer Colorado
|Хороший выбор для активных детей, которые уже уверенно катаются
|Прогулочные
|Bauer Chamonix
|Простая и удобная модель для неспешных прогулок. Хорошо подойдут для катания в парке, на катке или замерзшем пруду