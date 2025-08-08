Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 лучших детских коньков в 2025 году: выбираем с экспертами

Катание на льду — не просто развлечение, а отличный способ укрепить здоровье и развить координацию. А чтобы ребенку было удобно и безопасно, нужно правильно подобрать экипировку. В этом обзоре расскажем, про лучшие детские коньки 2025 года. Рассмотрим прогулочные, хоккейные и фигурные модели.

Валерия Крупко
Автор Спорт Mail
Ребенок в детских коньках на льду
Чтобы катание на льду было безопасным для ребенка, важно правильно подобрать детские конькиИсточник: Freepik

От правильного выбора коньков зависит не только комфорт и безопасность ребенка на льду, но и его интерес к дальнейшему развитию в этом направлении. В статье вы найдете основную информацию про лучшие детские коньки 2025 года и получите рекомендации от экспертов по выбору моделей для разных видов спорта.

Виды коньков

Чтобы выбрать лучшие коньки для ребенка, важно понять, для чего они нужны. Ниже — таблица с основными типами и их отличиями.

Прогулочные
Самый универсальный вариант. У них обычно легкая конструкция, такие коньки удобны и просты в использовании. Подойдут для тех, кто только делает свои первые шаги на льду и не нуждается в выполнении сложных трюков
Хоккейные
Отличаются более жестким ботинком, усиленным задником и другими защитными элементами для фиксации стопы и защиты от ударов шайбой или клюшкой. Лезвие у таких коньков прямое и без зубчиков — это позволяет быстро набирать скорость и резко маневрировать на льду
Фигурные
Ботинки у фигурных коньков для новичков обычно мягкие и гибкие — это нужно для хорошей амортизации. А лезвие — более длинное и изогнутое, зубцы на его передней части помогают выполнять различные элементы и прыжки
Двухполозные
Коньки с двумя параллельными лезвиями, которые помогают детям держать равновесие и меньше падать. Такие коньки часто покупают для самых маленьких, чтобы им было проще и безопаснее учиться катанию на льду
Раздвижные
Размер раздвижных коньков можно регулировать. Они подходят для растущей ноги ребенка и позволяют не покупать новую пару каждый сезон

Рейтинг топ-5 недорогих хоккейных детских коньков

Эти модели — отличный выбор для новичков и просто активных детей, которые любят кататься. Вместе с Алексеем Стельмахом, экспертом и создателем проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки, собрали пять хороших вариантов, проверили характеристики и выделили плюсы и минусы каждой пары.

Bauer Lil` Rookie

Детские хоккейные коньки фирмы Bauer модель Lil` Rookie
Детские хоккейные коньки Bauer Lil` RookieИсточник: Яндекс Маркет

Эта модель идеально подходит для самых маленьких. Главное преимущество — раздвижной ботинок, который «растет» вместе со стопой ребенка. Конструкция позволяет менять длину ботинка за счет подвижного мыска, что делает Lil' Rookie отличным вариантом для первых шагов в хоккее — особенно если вы не уверены, насколько серьезно ребенок увлекается спортом.

Характеристики

Поддержка голеностопаДа
Раздвижной ботинокДа
Ударопрочный мысДа
Усиленный ботинокНет
Утепленный ботинокДа
Материал ботинкаИскусственные материалы
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладки100 % Синтетические материалы

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • удобная посадка — мягкий внутренний ботинок не натирает;
  • хорошая теплоизоляция — микрофибра отводит влагу;
  • фиксация стопы — анатомическая форма и плотная шнуровка.

Минусы:

  • довольно высокая цена для «первых» коньков.

Где купить

CCM JetSpeed FT340 Youth

Детские хоккейные коньки фирмы CCM модель JetSpeed FT340 Youth
Детские хоккейные коньки CCM JetSpeed FT340 YouthИсточник: Hockeymall

Эти коньки — один из базовых вариантов в линейке JetSpeed. Главное отличие — доступность сменных лезвий разной ширины — это помогает детям научиться держать равновесие на льду. Но раздвижной конструкции ботинка здесь нет, как и усиленной защиты от ударов шайбой.

Характеристики

Поддержка голеностопаДа
Раздвижной ботинокНет
Ударопрочный мысНет
Усиленный ботинокНет
Утепленный ботинокДа
Материал ботинкаИскусственные материалы
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиМикрофибра

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • улучшенная устойчивость за счет широкого лезвия;
  • легкая конструкция — даже новичку будет несложно управляться с коньками;
  • комфортная посадки и поддержка голеностопа повышает безопасность во время катания.

Минусы:

  • слабая защита — материал ботинка не очень прочный, а стык между стенкой ботинка и мысом может порваться, если шайба туда попадет;
  • нет раздвижного механизма.

Где купить

  • Специализированные хоккейные магазины.

Bauer Supreme M40

Детские хоккейные коньки фирмы Bauer модель Supreme M40
Детские хоккейные коньки Bauer Supreme M40Источник: Спортмастер

Если ребенок освоился и ему явно нравится тренировочный процесс, то можно посмотреть уже более специализированные хоккейные коньки. Supreme M40 — отличный вариант для начинающих, с прочной средней жесткости конструкцией и удобной посадкой.

Характеристики

Поддержка голеностопаДа
Раздвижной ботинокНет
Ударопрочный мысНет
Усиленный ботинокНет
Утепленный ботинокДа
Материал ботинкаИскусственные материалы
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСинтетический материал

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • прочная конструкция выдерживает удары шайбы и активные тренировки;
  • удобная посадка;
  • хорошая фиксация стопы удерживает ногу при резких движениях.

Минусы:

  • отсутствует раздвижной механизм;
  • может потребоваться время на привыкание.

Где купить

Bauer Vapor X4 или X5 Pro

Детские хоккейные коньки фирмы Bauer модель Vapor X4
Детские хоккейные коньки Bauer Vapor X4Источник: Спортмастер

Если ребенок уверенно чувствует себя на льду, стоит присмотреться к Bauer Vapor X4 или X5 Pro — это верхняя Yth модель в линейке Vapor и она выше уровнем в сравнении с X4. Но лучше помнить о рациональности выбора: скоро в семействе Vapor произойдет смена поколений и данные коньки можно будет приобрести более выгодно.

Характеристики

Поддержка голеностопаДа
Раздвижной ботинокНет
Ударопрочный мысНет
Усиленный ботинокНет
Утепленный ботинокДа
Материал ботинкаИскусственные материалы
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал подкладкиСинтетический  материал

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • надежная поддержка голеностопа с анатомической посадкой;
  • прочный ботинок выдерживает интенсивные тренировки.

Минусы:

  • отсутствует раздвижной механизм;
  • X5 Pro может быть тяжеловат для самых маленьких.

Где купить

CCM Tacks XF 80

Детские хоккейные коньки фирмы CCM модель Tacks XF 80
Детские хоккейные коньки CCM Tacks XF 80Источник: Спортмастер

Среди надежных моделей от CCM стоит обратить внимание на Tacks XF 80. Это хороший старт для регулярных тренировок. Также сейчас можно найти старшую модель JetSpeed FT680 по сниженной цене — в связи с обновлением линейки.

Характеристики

Параметр
Значение
Поддержка голеностопа
Да
Раздвижной ботинок
Нет
Ударопрочный мыс
Да
Утепленный ботинок
Да
Материал ботинка
Искусственные материалы
Материал лезвия
Нержавеющая сталь
Материал подкладки
Микрофибра

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • комфортная анатомическая посадка и хорошая боковая поддержка;
  • теплая и дышащая подкладка сохраняет комфорт во время катания.

Минусы:

  • отсутствует раздвижной механизм.

Где купить

Рейтинг топ-5 бюджетных детских коньков для фигурного катания

Правильно подобранные коньки — основа комфортных и безопасных тренировок. Особенно важно это для начинающих фигуристов: ноги еще растут, техника только формируется, и первый ботинок должен быть одновременно поддерживающим, удобным и не слишком дорогим. С экспертом Виктором Фрито, автором канала ProSkating.ru в Телеграме собрали пять моделей, которые чаще всего рекомендуют тренеры и выбирают родители, ищущие хорошее соотношение цены и качества.

Edea Overture

Детские коньки для фигурного катания фирмы Edea модель Overture
Детские коньки для фигурного катания Edea OvertureИсточник: Триал-спорт

Самая популярная модель от Edea — итальянского бренда, практически монополиста в мире фигурного катания в России. Рассчитан на детей, которые уже уверенно катаются, выполняют одинарные прыжки и начинают пробовать аксель и двойные. Overture часто рекомендуют тренеры как первую «серьезную» пару. Также ботинки выбирают взрослые, которым важны комфорт и итальянское качество — даже если они просто катаются для удовольствия.

Характеристики

Материал верхаНатуральная кожа
Материал подкладкиБифлекс — очень прочный, на ощупь как нубук
ПодошваПластик от Edea
ЛезвиеВ комплекте нет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • оптимален для развития — поддерживает стопу, подходит для обучения прыжкам;
  • без лезвий в комплекте — можно установить подходящую пару под нужды фигуриста;
  • износостойкий подклад — бифлекс хорошо держит форму и не рвется.

Минусы:

  • не самый дешевый среди «бюджетных» — цена выше, чем у китайских аналогов;
  • подошва не всем нравится по жесткости.

Где купить

Risport Electra

Детские коньки для фигурного катания фирмы Risport модель Electra 
Детские коньки для фигурного катания Risport Electra Источник: Iceboxskating

Risport — главный конкурент Edea. Electra — самая популярная модель бренда для детей, осваивающих одинарные и двойные прыжки. Однако важно учитывать, что в последние годы стартовые модели Risport производятся в Румынии, и старые партии отличаются от новых. Сейчас на рынке встречаются обе версии: старая — до 2024 года — с нежным текстилем внутри и новая, с 2024 года — с прочной сеткой.

Характеристики

Материал верхаСинтетика
Материал подкладкиДо 2024 — ткань, с 2024 — прочная сетка
ПодошваДо 2024 — кожа и пластик, с 2024 — пластик
ЛезвиеВ комплекте нет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • облегченные — удобны для детей, не утяжеляют катание;
  • подходят для начальных прыжков — держат форму, но не жесткие.

Минусы:

  • проблемы с поставками и гарантией;
  • материалы уступают по долговечности Edea.

Где купить

  • Специализированные магазины

Jackson Elle

Детские коньки для фигурного катания фирмы Jackson модель Elle
Детские коньки для фигурного катания Jackson ElleИсточник: Twizzle

Jackson — канадский бренд, но его массовые модели, в том числе Elle, производятся в Китае и на Тайване. Раньше ботинки славились надежностью и долговечностью, но в новых версиях качество могло стать ниже — хотя удобство и вес улучшились. Эта модель подходит для юных фигуристов, тренирующих одинарные прыжки. Чаще всего продается в комплекте с лезвием, что удобно для новичков, но может быть минусом, если вы хотите установить другое лезвие.

Характеристики

Материал верхаСинтетика
Материал подкладкиБиэластик или сетка (в новых версиях)
ПодошваПластик/резина или пластик/кожа
ЛезвиеВ комплекте

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • удобная посадка — особенно для детей с широкой стопой;
  • доступная цена — одни из самых бюджетных в категории.

Минусы:

  • недолговечны для взрослых — год — два интенсивных тренировок — предел;
  • лезвие не всегда качественное — может потребоваться замена.

Где купить

  • Специализированные магазины

Edea Ice Fly

Детские коньки для фигурного катания фирмы Edea модель Ice Fly
Детские коньки для фигурного катания Edea Ice FlyИсточник: ProSkating

Ice Fly — легендарная модель от Edea. Эти коньки можно сравнить с последним айфоном: каждая фигуристка мечтает о них, но они подойдут только тем, кто уже дорос до двойных и тройных прыжков. Очень легкие, с технологичной конструкцией и высокой жесткостью. Для начинающих — рано, но на перспективу — отличный выбор.

Характеристики

Материал верхаСинтетика
Материал подкладкиСетка
ПодошваПластик
ЛезвиеВ комплекте нет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • премиальный уровень — продуманы до мелочей;
  • хорошая фиксация и амортизация — безопасны при прыжках;
  • высокая износостойкость — рассчитаны на серьезную нагрузку.

Минусы:

  • дорогие — ощутимо дороже начальных моделей;
  • слишком жесткие для новичков — нужно соответствовать уровню.

Где купить

  • Специализированные магазины

Risport RF3 Pro

Детские коньки для фигурного катания фирмы Risport модель RF3 Pro 
Детские коньки для фигурного катания Risport RF3 Pro Источник: Джайв

Рассчитан на детей, выполняющих двойные и осваивающих тройные прыжки. Сейчас встречается все реже, так как бренд официально не сотрудничает с РФ, но у этой модели все еще есть поклонники и остатки в продаже.

Характеристики

Материал верхаКожа
Материал подкладкиБифлекс
ПодошваПластик/кожа
ЛезвиеВ комплекте нет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • подходит для серьезного уровня — двойные и тройные прыжки;
  • комфортная посадка — мягкий подклад и хорошая поддержка;
  • долговечные материалы — служат дольше большинства аналогов.

Минусы:

  • нет прямого сервиса и поддержки — могут быть сложности с заменой;
  • редко встречается в продаже — официально не поставляется.

Где купить

  • Специализированные магазины

Виктор Фритто, автор канала ProSkating.ru в Телеграме:

 — Если быть реалистом, то в пятерку лучших моделей можно внести различные модели одного бренда — Edea. Они и раньше занимали большую часть рынка в России, но теперь они — практически единственный доступный вариант. Благо у них есть четыре полноты и возможность кастомизации — смена формы колодки под форму стопы, чтобы ботинок подошел кому угодно.

Рейтинг топ-5 хороших прогулочных детских коньков

Эти модели подойдут детям, которые только учатся кататься или катаются для удовольствия. Они удобные, безопасные и чаще всего имеют раздвижную конструкцию — можно надолго забыть о проблеме «вырос из обуви».

Алексей Стельмах, создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:

— Стоит сразу сказать, что самые лучшие модели — от Bauer. Обычно в качестве прогулочных коньков используют или самые простые хоккейные коньки, или так называемые фитнес-коньки, или коньки для фигурного катания. Но в 2022 году бренд Bauer предложил целую серию специализированных прогулочных коньков и мне кажется, что они максимально угадали с этим направлением.

Алексей перечислил главные плюсы подобных прогулочных моделей:

  • Стильный дизайн — коньки понравятся как девушкам, там и парням. Доступно несколько моделей, что дает возможность подобрать оптимальный вариант под свой повседневный стиль одежды.
  • Проработанная посадка — в коньках можно провести достаточно большое количество времени без дискомфорта.
  • Сохранение тепла — производитель предусмотрел такие элементы, как войлочная подкладка и использование меха.

«В Bauer любят внедрять инновации. Например, в модели Radiant Heated есть самая настоящая система подогрева: язык имеет три режима нагрева, что позволит наслаждаться катанием даже тем, кто сильно мерзнет зимой», — дополняет эксперт.

— Если перечислить модели, то это Expedition, Tremblant, Whistler, Colorado, Chamonix и уже упомянутые Radiant Heated с подогревом, которые станут новинкой 2025 года, — советует Алексей. — В общем, если бы у меня сегодня была необходимость в коньках для активного отдыха, то я точно бы выбирал что-то из этих вариантов.

Bauer Expedition (раздвижные)

Детские прогулочные коньки фирмы Bauer модель Expedition
Детские прогулочные коньки Bauer ExpeditionИсточник: Яндекс Маркет

Модель, с которой можно уверенно начать: комфортная посадка, хорошая термоизоляция и раздвижная система, позволяющая использовать пару несколько сезонов подряд. Подходит для повседневных прогулок и первых самостоятельных катаний.

Характеристики

Жесткость ботинкаСредняя
КонструкцияРаздвижные (4 размера в одном)
Материал лезвияНержавеющая сталь
Материал ботинкаПластик
УтеплениеДа, искусственный мех

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • раздвижная система — хватит на несколько сезонов;
  • мягкая внутренняя отделка;
  • хорошая фиксация и поддержка ноги.

Минусы:

  • не подойдут для серьезных занятий спортом;
  • нужно регулярно проверять заточку лезвий.

Где купить

  • Специализированные магазины

Bauer Tremblant (раздвижные)

Детские прогулочные коньки фирмы Bauer модель Tremblant
Детские прогулочные коньки Bauer TremblantИсточник: USneakersport

Эта модель выделяется ярким дизайном. Подойдет детям, которые уверенно стоят на льду и хотят кататься в удовольствие. Утепленная, с удобной посадкой и раздвижной конструкцией.

Характеристики

ТипПрогулочные
Жесткость ботинкаСредняя
КонструкцияРаздвижные
Материал лезвияСталь с антикоррозийным покрытием
УтеплениеДа, искусственный мех

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • привлекательный дизайн;
  • легкий вес — удобно кататься даже долго.

Минусы:

  • не всегда точно совпадают с размерной сеткой;
  • не подойдут для длительных или интенсивных катаний.

Где купить

  • Специализированные магазины

Bauer Whistler

Детские прогулочные коньки фирмы Bauer модель Whistler
Детские прогулочные коньки Bauer WhistlerИсточник: Forma Hockey

Модель для самых маленьких: двухполозные коньки, с которых удобно начинать первые шаги на льду. Максимальная устойчивость, простота в использовании, возрастная группа — от двух лет.

Характеристики

ТипПрогулочные, двухполозные
Жесткость ботинкаМягкие
КонструкцияМонолит
Материал лезвияСталь
УтеплениеНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • устойчивые и безопасные — идеально для малышей;
  • простая система регулировки.

Минусы:

  • только для самых первых шагов;
  • не подойдут детям старше пяти лет.

Где купить

  • Специализированные магазины

Bauer Colorado (раздвижные)

Детские прогулочные коньки фирмы Bauer модель Colorado
Детские прогулочные коньки Bauer ColoradoИсточник: Яндекс Маркет

Прочные раздвижные прогулочные коньки с жестким корпусом и мягким вкладышем — хороший выбор для активных детей, которые уже уверенно катаются.

Характеристики

ТипПрогулочные
Жесткость ботинкаВысокая
КонструкцияРаздвижные
Материал лезвияНержавеющая сталь
УтеплениеДа

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • жесткий корпус хорошо фиксирует голеностоп;
  • качественные материалы.

Минусы:

  • чуть тяжелее, чем мягкие модели;
  • цена выше средней

Где купить

Bauer Chamonix (раздвижные)

Детские прогулочные коньки фирмы Bauer модель Chamonix
Детские прогулочные коньки Bauer ChamonixИсточник: Ozon

Простая и удобная модель для неспешных прогулок. Хорошо подойдут для катания в парке, на катке или замерзшем пруду. Дышащий материал, приятная посадка и легкая конструкция делают эти раздвижные коньки универсальными.

Характеристики

ТипПрогулочные
Жесткость ботинкаСредняя
КонструкцияРаздвижные
Материал лезвияУглеродистая сталь
УтеплениеДа

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • удобная шнуровка и надежные липучки;
  • теплые.

Минусы:

  • не предназначены для интенсивной нагрузки;
  • лезвия быстро тупятся, нужна регулярная заточка.

Где купить

Советы начинающим по выбору коньков для ребенка

Покупка детских коньков — это не просто выбор дизайна и размера. От правильного подбора модели зависит не только комфорт, но и безопасность ребенка на льду. Вот несколько важных рекомендаций для родителей.

1. Выбирайте правильный размер

Алексей Стельмах — создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:

— Коньки — это хоть и специфическая, но все-таки обувь. Причем не самая комфортная из-за своей плотности и даже жесткости, что накладывает определенные условия при выборе. Выбор модели почти всегда продиктован бюджетом и, разумеется, более продвинутые коньки обладают лучшими характеристиками. Но я бы не сказал, что для первых шагов в хоккее это очень важно. Как раз посадка и размер будут играть ключевую роль.

Алексей рекомендует родителям покупать коньки того ценового диапазона, которые получится менять регулярно, обеспечивая корректный размер для ребенка.

— Очень часто принимают обратное решение: берут более дорогой конек, но с большим запасом по размеру с расчетом на вырост. Подобный подход как раз способен оказать очень негативное влияние на катание и тормозить развитие навыка у ребенка, — комментирует эксперт. — Конек должен сидеть на ноге плотно, хоккеисту важно его четко чувствовать, чтобы на его движения он быстро откликался. Когда конек велик, то это не только вопрос ботинка: длиннее становится стакан и лезвие, контактирующее со льдом. В итоге возникает ощущение, что катаешься скорее на лыжах. Это очень тяжело физически и может существенно повысить травматизм.

Алексей обращает внимание родителей, что стопа растет у детей очень быстро и даже более простая модель не успевает прийти в негодность. Поэтому оптимальным вариантом по характеристикам будут модели среднего уровня в линейке производителя.

— Если брать более дорогие коньки, то, помимо различных улучшений по каким-то опциям — внутренний лайнер, плотнее язык и другие второстепенные моменты — вы получаете плотнее ботинок. Да, он лучше поддерживает голеностоп игрока и надежнее защищает ногу от удара, но самые маленькие хоккеисты не так много весят и они еще не могут настолько сильно бросать, — подытоживает эксперт.

Как заточить коньки в домашних условиях

Учитывайте тип катания

Выбирайте коньки по назначению:

  • для хоккея — усиленные ботинки, защита голеностопа, высокая маневренность;
  • для фигурного катания — мягкие кожаные ботинки, зубцы на лезвии;
  • прогулочные — комфорт, утепление, легкость в надевании.

Универсальных моделей не бывает — всегда учитывайте, как и где ребенок будет кататься.

Дети в фигурных и хоккейных детских коньках
Важно подобрать детские коньки в соответствии с типом катанияИсточник: Freepik

Отдавайте предпочтение проверенным брендам

Лучшие детские коньки 2025 года — это модели от компаний с хорошей репутацией: Bauer, CCM, TechTeam, MaxCity, Action. Они соответствуют стандартам безопасности и качества, используют прочные и гипоаллергенные материалы.

Проверяйте фиксацию стопы

Важно, чтобы нога ребенка была надежно зафиксирована. Хорошие коньки должны иметь:

  • шнуровку;
  • застежку-рапид;
  • липучку в области голеностопа.

Комбинация этих элементов обеспечивает оптимальную поддержку.

Обращайте внимание на удобство и утепление

Для катания на открытом воздухе зимой важны теплый внутренник и влагостойкие материалы. Хорошо, если внутри есть искусственный мех или термоматериалы.

Лучшие фигурные коньки

Не забывайте о заточке

Даже новые коньки часто требуют первой заточки. А затупленные лезвия — причина неуверенного скольжения и падений. Перед покупкой уточняйте в магазине, заточены ли коньки, и обращайтесь к профессионалам по заточке.

Примеряйте с ребенком

Лучше всего — примерка перед покупкой. Обратите внимание на:

  • фиксацию стопы (не болтается ли пятка);
  • не жмет ли в носке;
  • насколько комфортно ребенку стоять и «перекатываться» с пятки на носок.

Алексей Стельмах, создатель проекта Icehockey360, посвященного тестам и обзорам хоккейной экипировки:

— Если коснуться финансовой стороны вопроса, то покупка более сбалансированной модели, а не самого дорогого варианта — очень рациональный подход. Мы не можем быть уверены, что ребенку понравится достаточно тяжелый режим тренировок хоккеиста и он неожиданно не охладеет к этому занятию, а вот продавать оставшуюся экипировку придется с большим дисконтом, поскольку она очень быстро обесценивается с выходом новых моделей и сильно проседает в цене при следах эксплуатации.

Также родителям стоит понимать, что детская экипировка (категория Yth) стоит относительно немного, но с возрастом все будет становиться только дороже — юниорские (категория Jr) и подростковые (категория Int) коньки имеют куда более внушительный ценник, а нога в этот момент также активно растет. Наверное, хорошим советом будет приобретение моделей прошлых линеек, которые продавцы нередко отдают с хорошими скидками.

Девочка в фигурных детских коньках на льду
Чтобы сэкономить на покупке детских коньков, можно купить модели прошлых линеекИсточник: Freepik

Обзор лучших детских коньков

Собрали модели в таблицу, чтобы проще было их сравнить и выбрать.

Тип коньков
Название модели
Краткое описание

Хоккейные
Bauer Lil` Roockie
Модель с раздвижным ботинком — идеально подходит для самых маленьких начинающих хоккеистов

Хоккейные
CCM JetSpeed FT340 Youth
Базовый вариант с сменными лезвиями разной ширины для обучения детей равновесию на льду

Хоккейные
Bauer Supreme M40
Хоккейные коньки для начинающих с прочной конструкцией средней жесткости и удобной посадкой

Хоккейные
Bauer Vapor X4 или X5 Pro
Продвинутые коньки в линейке Vapor для детей, которые чувствуют себя на льду уверенно

Хоккейные
CCM Tacks XF 80
Доступная и надежная модель для регулярных тренировок

Фигурные
Edea Overture
Популярная модель которая подходит уверенным в своих навыках детям, а также взрослым, ценящим комфорт и качество

Фигурные
Risport Electra
Модель для детей, которые осваивают одинарные и двойные прыжки

Фигурные
Jackson Elle
Модель подходит для юных фигуристов, тренирующихся одинарные прыжки, часто продается в комплекте с лезвием

Фигурные
Edea Ice Fly
Технологичные и легкие коньки с высокой жесткостью, которые подойдут опытным фигуристам

Фигурные
Risport RF3 Pro
Рассчитан на детей, выполняющих двойные и осваивающих тройные прыжки

Прогулочные
Bauer Expedition
Хорошая модель для начинающих. Подходит для повседневных прогулок и первых самостоятельных катаний

Прогулочные
Bauer Tremblant
Подойдет детям, которые уверенно стоят на льду и хотят кататься в удовольствие

Прогулочные
Bauer Whistler
Модель для самых маленьких: двухполозные коньки, с которых удобно начинать первые шаги на льду

Прогулочные
Bauer Colorado
Хороший выбор для активных детей, которые уже уверенно катаются

Прогулочные
Bauer Chamonix
Простая и удобная модель для неспешных прогулок. Хорошо подойдут для катания в парке, на катке или замерзшем пруду