15 лучших детских коньков в 2025 году: выбираем с экспертами

— Очень часто принимают обратное решение: берут более дорогой конек, но с большим запасом по размеру с расчетом на вырост. Подобный подход как раз способен оказать очень негативное влияние на катание и тормозить развитие навыка у ребенка, — комментирует эксперт. — Конек должен сидеть на ноге плотно, хоккеисту важно его четко чувствовать, чтобы на его движения он быстро откликался. Когда конек велик, то это не только вопрос ботинка: длиннее становится стакан и лезвие, контактирующее со льдом. В итоге возникает ощущение, что катаешься скорее на лыжах. Это очень тяжело физически и может существенно повысить травматизм.