Алину Загитову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

23-летняя Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).