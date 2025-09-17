Алину Загитову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Поводом для внесения Загитовой в базу данных «Миротворца» стало участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Ранее в список украинского экстремистского сайта «Миротворец» попал лучший снайпер в истории НХЛ, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров, футболисты ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году.
Ранее была объявлена стоимость строительства школы Алины Загитовой в Казани. Центр фигурного катания обойдется Татарстану в 1,29 млрд рублей. Сама Загитова говорила, что будет заниматься управлением школы и принимать стратегические решения.
23-летняя Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.