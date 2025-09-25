Российские фигуристы будет носить форму от бренда «Хохлома»

«В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма — классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданной брендом “Хохлома” в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов. Сотрудничество нашей Федерации и бренда “Хохлома” не случайно. Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, черного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом. История отечественного фигурного катания — это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, это золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров», —заявил Сихарулидзе.