Российские фигуристы будет носить форму от бренда «Хохлома»

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на сезон-2025/26, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
«В новую коллекцию вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, в которых спортсмены будут на соревнованиях, футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной. Дизайн сочетает в себе яркую национальную идентичность и современные технологические решения, отвечающие всем требованиям профессионального спорта», — отмечается в пресс-релизе.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе отметил, что оригинальная форма создана в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Аленой Ахмадуллиной,
«В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма — классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданной брендом “Хохлома” в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов. Сотрудничество нашей Федерации и бренда “Хохлома” не случайно. Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, черного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом. История отечественного фигурного катания — это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, это золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров», —заявил Сихарулидзе.