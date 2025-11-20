Алина Загитова намекнула, что у нее появился ухажер: видео

Ранее Загитова похвасталась, что получила в подарок большие и красивые корзины с цветами, подписав соответствующее видео так: «Когда он не ждет повода».
20 ноября олимпийская чемпионка опубликовала еще одно видео, на котором она красуется на камеру в окружении множества больших корзин с цветами и плюшевого медведя.
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя», — подписала Загитова свое видео.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.