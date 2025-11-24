«Он нашел мой адрес»: Туктамышева рассказала о преследовании

— Меня на протяжении больше полугода сталкерит один молодой человек и не дает мне нормально жить. В январе месяце подошел мужчина к моей машине после шоу и спросил, можно ли со мной выпить кофе. Я говорю: «Нет, со мной нельзя. Пожалуйста, не подходите и не беспокойте. Автограф могу дать, без проблем, но это максимум». Он качнул головой и ушел.



На следующий день опять пришел к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе. Я начинаю активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он как-то очнулся. После этого у меня начался страх, и он был оправдан. Потому что я выходила с шоу, и этот человек все новогодние праздники ждал меня около машины. Каждый день. Я выходила с охраной, либо с большими парнями, чтобы припугнуть. Но ничего не помогало.



Шоу закончились, думала, что это тоже закончится. Но он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться.



Ему лет 30, обычный прохожий, который не обратит на себя внимания. Обычный мужчина мегаполиса. Ничего не помогло. Каждую неделю он приходит и оставляет цветочки, — рассказала Туктамышева.