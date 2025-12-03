Источник: Фигуристка Костылева уехала из Москвы с родителями

Последний раз Костылева выходила на лед на этапе юниорской серии Гран-при России в Омске 21 ноября. Там спортсменка заняла второе место. Через несколько дней тренер Костылевой в академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко обвинил мать фигуристки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. 28 ноября продюсер и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео, на котором Ирина избивает свою дочь после тренировки.