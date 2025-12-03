Ричмонд
Источник: Фигуристка Костылева уехала из Москвы с родителями

Российская фигуристка Елена Костылева вместе с родителями покинула Москву, сообщает в телеграм-канале Readovka со ссылкой на мать 14-летней спортсменки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Ранее стало известно, что чемпионка России среди юниоров Костылева не примет участия в Кубке Первого канала из-за проблем со здоровьем. Соревнования пройдут 6 декабря в Калуге.

«Родители занимаются здоровьем дочери, они поставили ситуацию на паузу и уехали из Москвы, объяснила нам Ирина Костылева», — говорится в сообщении телеграм-канала Readovka.

Последний раз Костылева выходила на лед на этапе юниорской серии Гран-при России в Омске 21 ноября. Там спортсменка заняла второе место. Через несколько дней тренер Костылевой в академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко обвинил мать фигуристки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. 28 ноября продюсер и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео, на котором Ирина избивает свою дочь после тренировки.

Плющенко направил жалобу на Ирину Костылеву уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров, победительницей Всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» и победительницей первенства Московской области.