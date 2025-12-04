Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух оценил шансы Аделии Петросян выиграть Олимпиаду

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что Аделия Петросян способна выиграть Олимпийские игры 2026 года,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ранее Аделия Петросян и еще один российский фигурист, Петр Гуменник, выиграли отборочный турнир и обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду в одиночном разряде. Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что оба спортсмена приняли приглашения для участия в Играх 2026 года.

«Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?» — сказал Авербух РИА Новости.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Илье Авербуху 51 год. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше