Авербух оценил шансы Аделии Петросян выиграть Олимпиаду

«Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?» — сказал Авербух РИА Новости.