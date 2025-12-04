Авербух оценил шансы Аделии Петросян выиграть Олимпиаду

Ранее Аделия Петросян и еще один российский фигурист, Петр Гуменник, выиграли отборочный турнир и обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду в одиночном разряде. Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что оба спортсмена приняли приглашения для участия в Играх 2026 года.
«Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?» — сказал Авербух РИА Новости.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Илье Авербуху 51 год. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.