Мать Костылевой ищет новую спортшколу после скандала с избиением

Избившая свою дочь, российскую фигуристку Елену Костылеву Ирина Костылева заявила, что ищет для нее новую спортивную школу после скандала в академии «Ангелы Плющенко», сообщает «МОЁ!».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Напомним, в конце ноября тренер Елены Костылевой в академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко обвинил мать фигуристки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. 28 ноября продюсер и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео, на котором Ирина избивает свою дочь после тренировки.

Позднее стало известно, что чемпионка России среди юниоров Костылева не примет участия в Кубке Первого канала из-за проблем со здоровьем. А также то, что спортсменка с родителями уехала из Москвы. Сейчас они находятся в Воронеже.

«Мы пообщаемся с одним из федеральных каналов и в середине недели предполагаем уехать, но в любом случае буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр», — приводит слова Ирины Костылевой «МОЁ!».

Мать фигуристки сообщила, что Елена Костылева выступит в шоу Плющенко в Минске, которое пройдет 13 и 14 декабря.

«Мы пока тренируемся в Воронеже, Лена восстанавливает физическую форму, катается. 10 декабря мы будем в Горках уже ночью, проведем репетицию, 12 декабря выйдем на тренировку в Горках, а потом поедем на шоу в Минск, там откатаем три шоу. Лена сказала, что будет катать, роль очень классная. Что дальше будем делать? Будем думать. Нужно прийти в себя», — приводит слова Ирины ТАСС.

Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров, победительницей Всероссийских финальных соревнований «Кубок Федерации» и победительницей первенства Московской области.