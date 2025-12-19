Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

«Хотелось бы стать чемпионом Росси, это престиж. У многих моих коллег есть этот титул, а у меня нет. Буду стараться сделать все максимально чисто. Тут еще бонусом хотелось бы получить этот титул, если все получится, то, думаю, это возможно», — передает слова Гуменника Sport24.