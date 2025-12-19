Ричмонд
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

По итогам короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате России 2025 года первое место занял Петр Гуменник с оценкой 103,77 балла.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Петр Гуменник оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Он заявил, что получилось все за исключением одного элемента.

«За исключением лутца, все получилось. Лутц в короткой — прыжок, который сразу сказывается на прокате. Стоит мне чуть-чуть задуматься, понервничать, может дальше все не так пойти. Рад, что удалось собраться и дальше всё хорошо сделать», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

«Хотелось бы стать чемпионом Росси, это престиж. У многих моих коллег есть этот титул, а у меня нет. Буду стараться сделать все максимально чисто. Тут еще бонусом хотелось бы получить этот титул, если все получится, то, думаю, это возможно», — передает слова Гуменника Sport24.

Второе место досталось Евгению Семененко, который набрал 100,99 балла. Третью позицию по итогам соревновательного дня занял Андрей Мозалёв, получивший 97,16 балла.

Произвольная программа запланирована на воскресенье, 21 декабря.

