Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист

19-летний Угожаев тренируется под руководством Дмитрия Хромина в школе Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 10-е место. В его активе по итогам предыдущего сезона есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. Кроме того, спортсмен выигрывал чемпионат России по прыжкам.