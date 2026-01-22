Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист

Самым тестируемым фигуристом РУСАДА в 2025 году стал Николай Угожаев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Выступающий в мужском одиночном катании Николай Угожаев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в 2025 году. Согласно источнику ТАСС, он шесть раз проходил проверку РУСАДА.

Отмечается, что всего за 12 месяцев РУСАДА проверило 88 фигуристов. Петр Гуменник и Александр Галлямов прошли тестирование пять раз. Десять фигуристов прошли тестирование четыре раза, включая Аделию Петросян, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, а также спортивную пару Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

19-летний Угожаев тренируется под руководством Дмитрия Хромина в школе Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 10-е место. В его активе по итогам предыдущего сезона есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. Кроме того, спортсмен выигрывал чемпионат России по прыжкам.

Самым проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2024 году были Владислав Дикиджи, Александра Степанова и Иван Букин, протестированные по пять раз, в 2023-м — Петросян (5), в 2022-м — Кондратюк (6).

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше