Назван самый проверяемый на допинг российский фигурист

Выступающий в мужском одиночном катании Николай Угожаев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в 2025 году. Согласно источнику ТАСС, он шесть раз проходил проверку РУСАДА.
Отмечается, что всего за 12 месяцев РУСАДА проверило 88 фигуристов. Петр Гуменник и Александр Галлямов прошли тестирование пять раз. Десять фигуристов прошли тестирование четыре раза, включая Аделию Петросян, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, а также спортивную пару Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.
19-летний Угожаев тренируется под руководством Дмитрия Хромина в школе Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 10-е место. В его активе по итогам предыдущего сезона есть победа на этапе Гран-при в Красноярске и бронза этапа Гран-при в Магнитогорске. Кроме того, спортсмен выигрывал чемпионат России по прыжкам.
Самым проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2024 году были Владислав Дикиджи, Александра Степанова и Иван Букин, протестированные по пять раз, в 2023-м — Петросян (5), в 2022-м — Кондратюк (6).