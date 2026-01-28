Ричмонд
Стали известны все российские участники Олимпийских игр в Италии

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал окончательный список спортсменов, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Итоговый список российских нейтральных атлетов на Олимпиаде-2026:

  • горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова
  • конькобежный спорт: Анастасия Семенова, Ксения Коржова
  • лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
  • санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
  • ски-альпинизм: Никита Филиппов
  • фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
  • шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков

Таким образом, российские спортсмены на предстоящей Олимпиаде примут участие в 6 из 16 видов спорта. Без россиян пройдут олимпийские соревнования в биатлоне, бобслее, керлинге, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде, фристайле и хоккее.

Для сравнения, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Россию представляли 212 спортсменов, а на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

