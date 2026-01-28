Стали известны все российские участники Олимпийских игр в Италии

На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Итоговый список российских нейтральных атлетов на Олимпиаде-2026:
- горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова
- конькобежный спорт: Анастасия Семенова, Ксения Коржова
- лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
- санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
- ски-альпинизм: Никита Филиппов
- фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
- шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков
Для сравнения, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Россию представляли 212 спортсменов, а на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
