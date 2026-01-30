Камила Валиева — о Марке Кондратюке: Вывозит мою эмоциональность

Турнир пройдет в Москве 31 января и 1 февраля. В первый день будут соревнования в дуэтах, а во второй — финал личного турнира.
Кондратюк: Дуэт — это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки. И вот появилась возможность показать это на публике. Да, Камила — это «новый-старый» партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на мини-сборах. Что я могу сказать… У меня лучший дуэт, все! Будем стараться, будем работать.
Валиева: Марк вывозит все. Вывозит мою эмоциональность излишнюю. Марк помогает. И я думаю, что у нас хороший дуэт. Я стремлюсь за Марком, он все равно более подготовленный. Марк дает мне вот эту свободу: что ты можешь ошибаться, ничего страшного не произойдет.
Кондратюк: Я выхожу делать свою работу. Я Камиле даже в шутку выходил, что я в данном случае ведомый. Я буду делать все, что мне скажут и как мне скажут. Потому что я понимаю, что мне просто сейчас легче.
Валиева: Это просто вопрос твоей подготовленности. Наверное, сейчас мне нужно больше концентрации, больше внутренних сил, чтобы с Марком попрыгать. А так, как говорил Марк, мы и на чемпионате Европы, и много на каких-то стартах все время совместно прыгали. Так что все супер, — сказали фигуристы в интервью «Первому каналу».
Для Валиевой это будет первый турнир с 2023 года после дисквалификации за допинг. Ранее 19-летняя фигуристка безошибочно на тренировке прыгнула четверной тулуп и тройной сальхов.