Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камила Валиева — о Марке Кондратюке: Вывозит мою эмоциональность

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк поделились ожиданиями от выступления в дуэте на чемпионате России по прыжкам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир пройдет в Москве 31 января и 1 февраля. В первый день будут соревнования в дуэтах, а во второй — финал личного турнира.

Кондратюк: Дуэт — это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки. И вот появилась возможность показать это на публике. Да, Камила — это «новый-старый» партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на мини-сборах. Что я могу сказать… У меня лучший дуэт, все! Будем стараться, будем работать.

Валиева: Марк вывозит все. Вывозит мою эмоциональность излишнюю. Марк помогает. И я думаю, что у нас хороший дуэт. Я стремлюсь за Марком, он все равно более подготовленный. Марк дает мне вот эту свободу: что ты можешь ошибаться, ничего страшного не произойдет.

Кондратюк: Я выхожу делать свою работу. Я Камиле даже в шутку выходил, что я в данном случае ведомый. Я буду делать все, что мне скажут и как мне скажут. Потому что я понимаю, что мне просто сейчас легче.

Валиева: Это просто вопрос твоей подготовленности. Наверное, сейчас мне нужно больше концентрации, больше внутренних сил, чтобы с Марком попрыгать. А так, как говорил Марк, мы и на чемпионате Европы, и много на каких-то стартах все время совместно прыгали. Так что все супер, — сказали фигуристы в интервью «Первому каналу».

Для Валиевой это будет первый турнир с 2023 года после дисквалификации за допинг. Ранее 19-летняя фигуристка безошибочно на тренировке прыгнула четверной тулуп и тройной сальхов.