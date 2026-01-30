Камила Валиева — о Марке Кондратюке: Вывозит мою эмоциональность

Кондратюк: Дуэт — это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки. И вот появилась возможность показать это на публике. Да, Камила — это «новый-старый» партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на мини-сборах. Что я могу сказать… У меня лучший дуэт, все! Будем стараться, будем работать.