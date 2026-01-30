Трусова исполнила четверной лутц на тренировке: видео

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) исполнила четверной лутц со степ-аутом на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что своими глазами видела этот прыжок, и назвала фигуристку очень талантливой и способной.
«Дай бог, что у нас есть такой способный человек, она очень талантливая девочка. Сейчас я на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам, сама только что видела, как она прыгнула четверной лутц, докрутила его. Конечно, я буду смотреть завтра и послезавтра этот турнир», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Для Трусовой он станет первым турниром после возвращения к соревнованиям. Последним турниром для фигуристки был этап Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года.
Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын.