Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этери Тутберидзе прибыла в Милан на Олимпийские игры-2026

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Италию на Олимпийские игры-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Совместное фото из Милана с заслуженным тренером России опубликовал в соцсетях казахстанский конькобежец Евгений Кошкин. Тренер уже находится в олимпийской деревне в Милане.

На Олимпиаде под нейтральным флагом выступит ученица Тутберидзе Аделия Петросян. А дочь тренера Диана Дэвис вместе с Лукой Берулавой будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.

Накануне ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России по прыжкам, который завершился в Москве. Победительницей стала Алиса Двоеглазова. Ее итоговая сумма — 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26). На третьей строчке расположилась Дарья Садкова (111,99).

Под руководством Этери Георгиевны Олимпиаду-2018 выиграла Алина Загитова, серебряным призером стала Евгения Медведева. На Олимпиаде в 2022 году чемпионкой стала Анна Щербакова, занимавшаяся в группе Тутберидзе, серебряная медаль у ее же воспитанницы Александры Трусовой.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше