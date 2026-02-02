Этери Тутберидзе прибыла в Милан на Олимпийские игры-2026

Совместное фото из Милана с заслуженным тренером России опубликовал в соцсетях казахстанский конькобежец Евгений Кошкин. Тренер уже находится в олимпийской деревне в Милане.
На Олимпиаде под нейтральным флагом выступит ученица Тутберидзе Аделия Петросян. А дочь тренера Диана Дэвис вместе с Лукой Берулавой будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии. Олимпийские игры пройдут с
Накануне ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России по прыжкам, который завершился в Москве. Победительницей стала Алиса Двоеглазова. Ее итоговая сумма — 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26). На третьей строчке расположилась Дарья Садкова (111,99).
Под руководством Этери Георгиевны Олимпиаду-2018 выиграла Алина Загитова, серебряным призером стала Евгения Медведева. На Олимпиаде в 2022 году чемпионкой стала Анна Щербакова, занимавшаяся в группе Тутберидзе, серебряная медаль у ее же воспитанницы Александры Трусовой.