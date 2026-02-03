Леонова: Место не в тройке будет провалом для Петросян и Гуменника

«Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место. Какое будет провалом? Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача — чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, ее саму не устроит результат за тройкой. Вообще на Олимпиаде обычно судейство довольно-таки честное. Мне кажется, что там будут ставить более-менее то, как оно есть», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днем».