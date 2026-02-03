Ричмонд
Леонова: Место не в тройке будет провалом для Петросян и Гуменника

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова поделилась мнением о грядущей Олимпиаде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алена Леонова считает, что успешным результатом для российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника будет только попадание в тройку призеров.

«Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место. Какое будет провалом? Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача — чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, ее саму не устроит результат за тройкой. Вообще на Олимпиаде обычно судейство довольно-таки честное. Мне кажется, что там будут ставить более-менее то, как оно есть», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днем».

«Кто главный конкурент у наших фигуристов? В мужском катании, скорее всего, это Илья Малинин. Хотя, мне кажется, он просто вне конкуренции. Мы не с ним едим туда бороться, а, наверное, все-таки больше с японцами. У Аделии, безусловно, — это в первую очередь японки и во вторую очередь американки. Японки причем все три, а американки — две», — добавила Леонова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования у мужчин на Олимпиаде пройдут 10 и 13 февраля, а у женщин — 17 и 19 февраля.

