Мать Костылевой угрожает разрубить связки сопернице своей дочери

По ее словам, Сарновская накануне преднамеренно помешала прокату ее дочери на тренировке.
«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок. И пусть винят потом только себя. Почему водитель должен уходить от столкновения в кювет. Разбиваться. Портить технику? Из-за мразоты, которая это делает специально?
Это никакие не угрозы. Это реалии спорта. Лена не сможет остановить себя во время прыжка. Зачем ей разбиваться на брюхо? Раскрываться? Отбивать себе все. Проще завершить прыжок», — написала Костылева в своем телеграм-канале.
Ранее Костылева-старшая публично раскритиковала Сарновскую, называя ее «генетическим Буратино», и обвиняла семью фигуристки в травле. Кроме того, после инцидента на тренировке она назвала 13-летнюю фигуристку «мразотой» и призвала судей наказать ее оценками.
Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при России сезона-2024/25. Она и Сарновская заявлены на первенство России среди юниоров, который пройдет с 5 по 7 февраля в Саранске.