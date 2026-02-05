Мать Костылевой угрожает разрубить связки сопернице своей дочери

«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок. И пусть винят потом только себя. Почему водитель должен уходить от столкновения в кювет. Разбиваться. Портить технику? Из-за мразоты, которая это делает специально?



Это никакие не угрозы. Это реалии спорта. Лена не сможет остановить себя во время прыжка. Зачем ей разбиваться на брюхо? Раскрываться? Отбивать себе все. Проще завершить прыжок», — написала Костылева в своем телеграм-канале.