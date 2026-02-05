Тарасова — о словах главы WADA про Тутберидзе: Они ошалели, что ли?

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за слов главы WADA Витольда Банька о том, что ему некомфортно, что на Олимпиаде в Италии присутствует Этери Тутберидзе.
«Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них. Им надо немножко подсобраться и понимать, что они могут говорить, а что не могут. И знать, какие результаты мирового значения у этого тренера, а их мы не помним даже, как звать», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В тот момент тренером спортсменки была Этери Тутберидзе, под ее руководством Валиева ездила выступать на Олимпиаде в 2022 году.
На Олимпиаде в Италии под руководством Тутберидзе будет выступать фигуристка Аделия Петросян.