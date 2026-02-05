Фигуристов из России и Беларуси проверили на допинг 22 раза перед ОИ

«Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить такой уровень прозрачности. Нейтральные спортсмены из России и Беларуси, конечно же, подверглись специальным проверкам, учитывая приостановку деятельности их национальных олимпийских комитетов. Мы хотели убедиться, что все спортсмены проходят тестирование в соответствии с рекомендациями, что и было сделано. Но, конечно, проверка проводилась в основном под контролем международных спортивных федераций, чтобы повысить уровень независимости», — приводит слова Коэна ТАСС.