Фигуристов из России и Беларуси проверили на допинг 22 раза перед ОИ

Трех фигуристов из России и Беларуси проверили на допинг 22 раза в течение 6 месяцев до начала Олимпиады в Италии. Это были Петр Гуменник, Аделия Петросян, белоруска Виктория Сафонова. Об этом рассказал гендиректор Международного агентства по допинг-тестированию (ITA) Бенджамин Коэн.
«Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить такой уровень прозрачности. Нейтральные спортсмены из России и Беларуси, конечно же, подверглись специальным проверкам, учитывая приостановку деятельности их национальных олимпийских комитетов. Мы хотели убедиться, что все спортсмены проходят тестирование в соответствии с рекомендациями, что и было сделано. Но, конечно, проверка проводилась в основном под контролем международных спортивных федераций, чтобы повысить уровень независимости», — приводит слова Коэна ТАСС.
Согласно предлставленным данным, с 1 августа 2025 года фигуристов, которые получили нейтральный статус, проверили на допинг 22 раза (17 раз во внесоревновательный период).
Добавим, что трех конькобежцев протестировали 21 раз, трех лыжников — 20 раз. В шорт-треке два спортсмена прошли тестирование 14 раз, саночники и фристайлисты — по 10 раз, горнолыжники — 8. Российский ски-альпинист Никита Филиппов был проверен на допинг 4 раза.