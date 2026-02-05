Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристов из России и Беларуси проверили на допинг 22 раза перед ОИ

За последние шесть месяцев фигуристы из Беларуси и России сдали допинг-тест 22 раза.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трех фигуристов из России и Беларуси проверили на допинг 22 раза в течение 6 месяцев до начала Олимпиады в Италии. Это были Петр Гуменник, Аделия Петросян, белоруска Виктория Сафонова. Об этом рассказал гендиректор Международного агентства по допинг-тестированию (ITA) Бенджамин Коэн.

«Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить такой уровень прозрачности. Нейтральные спортсмены из России и Беларуси, конечно же, подверглись специальным проверкам, учитывая приостановку деятельности их национальных олимпийских комитетов. Мы хотели убедиться, что все спортсмены проходят тестирование в соответствии с рекомендациями, что и было сделано. Но, конечно, проверка проводилась в основном под контролем международных спортивных федераций, чтобы повысить уровень независимости», — приводит слова Коэна ТАСС.

Согласно предлставленным данным, с 1 августа 2025 года фигуристов, которые получили нейтральный статус, проверили на допинг 22 раза (17 раз во внесоревновательный период).

Добавим, что трех конькобежцев протестировали 21 раз, трех лыжников — 20 раз. В шорт-треке два спортсмена прошли тестирование 14 раз, саночники и фристайлисты — по 10 раз, горнолыжники — 8. Российский ски-альпинист Никита Филиппов был проверен на допинг 4 раза.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше