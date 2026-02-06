Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в командном турнире на ОИ

По итогам коротких программ и ритм-танца борьбу за медали продолжат пять сильнейших сборных. Их представители выступят с произвольными программами и танцами. Причем перед вторым сегментом соревнований каждая сборная может сделать до двух замен в составе. Для итогового распределения позиций и медалей суммируются все очки, набранные фигуристами в рамках командного турнира.