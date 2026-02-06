Ричмонд
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в командном турнире на ОИ

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс показали лучший результат по итогам ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Спортсмены из США получили за свой прокат 91,06 балла — это лучший результат сезона. Благодаря своей победе Чок и Бейтс принесли в зачет сборной США 10 очков.

Трехкратные чемпионы мира обошли французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон и британцев Лайлу Фир — Льюиса Гибсона. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, показали 6-й результат.

По итогам коротких программ и ритм-танца борьбу за медали продолжат пять сильнейших сборных. Их представители выступят с произвольными программами и танцами. Причем перед вторым сегментом соревнований каждая сборная может сделать до двух замен в составе. Для итогового распределения позиций и медалей суммируются все очки, набранные фигуристами в рамках командного турнира.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Произвольный танец начнется в полночь с субботы на воскресенье, 8 февраля.

Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец

  1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 91,06
  2. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 89,98
  3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85
  4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,79
  5. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,54
  6. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 78,97
  7. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 70,95
  8. Утана Йосида — Масая Морита (Япония) — 68,64
  9. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 64,92
  10. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 60,23