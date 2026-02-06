Ричмонд
«Это отвал всего». Туктамышева — о выступлении американского дуэта на ОИ

Елизавета Туктамышева выразила восхищение по поводу выступления американских фигуристов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на выступление американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса в ритм-танце в рамках командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Бывшая спортсменка восхитилась прокатом дуэта.

«Что творят Чоки?! Это просто отвал всего. Они так никогда не катались! Роскошно! А костюм — восторг», — написала Туктамышева в своем телеграм-канале.

Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в ноябре 2025 года. Сейчас Туктамышева находится в Италии в качестве журналиста Okko.

Чок и Бэйтс по итогам выступления получили от судей 91,06 балла. После ритм-танца они на первом месте. Второе место заняли французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон с 89,98 баллами. Тройку лучших замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с 86,85 баллами.

Напомним, из российских фигуристов на Олимпиаду поехали Аделия Петросян и Петр Гуменник. Короткая программа в женском одиночном фигурном катании стартует 17 февраля в 20:45 мск. Мужчины начнут выступления 10 февраля в 20:30.

