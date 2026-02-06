Дочь Тутберидзе пожаловалась на запах сигарет в Олимпийской деревне

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию на Олимпиаде-2026, пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне и раскритиковали условия жизни спортсменов в Италии.
— Ничего не починили, — ответил Смолкин на вопрос, починили ли свет в Олимпийской деревне. — Честно говоря, (состояние) оставляет желать лучшего, — сказал фигурист Sport24.
— А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят, — заявила Дэвис.
— Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом, — добавил Смолкин.
— У меня астма, — подчеркнула спортсменка.
— Поэтому максимально некомфортно во всех смыслах, — резюмировал Смолкин.
У спортсменов из Грузии уже состоялись первые соревнования. 6 февраля дочь Этери Тутберидзе и ее муж Глеб Смолкин набрали 78,97 баллов и завоевали шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира. Победителями этого этапа стали Мэдисон Чокс и Эван Бейтс.
В пятницу командные соревнования продолжатся короткой программой пар и одиночниц.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.