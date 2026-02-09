Тарасова назвала фаворитку в женском катании на ОИ, не упомянув Петросян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главную фаворитку женского фигурного катания на Олимпиаде в Милане.
«Из девушек впечатлила Каори Сакамото: для меня она главный фаворит в женском катании», — сказала Тарасова «Советскому спорту».
Отметим, что японской фигуристке уже 25 лет, для нее это вторая по счету Олимпиада. В 2022-м Сакамото завоевала бронзовую медаль и стала серебряным призером в командных соревнованиях. При этом, всем ее соперницам в 2022 году было меньше 20 лет. По состоянию на 7 декабря 2025 года занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Напомним, сборная США одержала победу в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх. Сборная Японии завоевала серебряные медали, сборная Италии — бронзовые.
Личный олимпийский турнир средиженщин пройдет 17 и 19 февраля. Вместе с Сакамото за медали поборется и российская фигуристка, 18-летняя Аделия Петросян.