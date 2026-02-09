Ричмонд
Тарасова назвала фаворитку в женском катании на ОИ, не упомянув Петросян

Заслуженный тренер СССР рассказала, кто из фигуристок впечатлил ее больше всего.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главную фаворитку женского фигурного катания на Олимпиаде в Милане.

«Из девушек впечатлила Каори Сакамото: для меня она главный фаворит в женском катании», — сказала Тарасова «Советскому спорту».

Отметим, что японской фигуристке уже 25 лет, для нее это вторая по счету Олимпиада. В 2022-м Сакамото завоевала бронзовую медаль и стала серебряным призером в командных соревнованиях. При этом, всем ее соперницам в 2022 году было меньше 20 лет. По состоянию на 7 декабря 2025 года занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Напомним, сборная США одержала победу в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх. Сборная Японии завоевала серебряные медали, сборная Италии — бронзовые.

Личный олимпийский турнир средиженщин пройдет 17 и 19 февраля. Вместе с Сакамото за медали поборется и российская фигуристка, 18-летняя Аделия Петросян.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
